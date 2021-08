Adamari López abre su corazón, habla sobre Toni Costa; ¿piensa regresar?

Adamari López ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, primero por haber bajado rápidamente de peso y después por la separación de Toni Costa; de estos temas la puertorriqueña ha mantenido absoluto silencio, hasta ahora, que se sinceró y reveló toda la verdad.

La conductora de ‘Hoy Día’ afirmó que fue gracias al programa de Oprah Winfrey ‘WW’, que pudo bajar 10 kilos, luego de un regaño de la presentadora por no mostrar cambios en los últimos meses desde que fue una de las embajadoras de la marca. Aseguró que son falsos los rumores de que se había operado para lograrlo, pues después del cáncer no ha vuelto a poner un pie en el quirófano.

“Yo soy muy mala para seguir una dieta, eso no es una dieta, es un estilo de vida para cuando tú logres tu peso, después tú puedas seguir manteniéndol. Ahora mismo solamente estoy tomando agua, eliminé los refrescos por completo. Me he mantenido en esta etapa muy firme para poder lograr mi propósito”, señaló.

Adamari luce mejor que nunca. Foto: Especial.

Adamari López tiene fijada una nueva meta en su vida

También contó, para Chisme no Like, que tiene una nueva meta y de paso les mandó un mensaje a sus haters, “al final que la gente piense lo que quiera, y yo lo que quiero es estar saludable y estar bien y no se puede complacer a nadie. Si uno está flaco es porque se hizo una barbárica, pero no ven ningún esfuerzo según ellos, y si entonces estás gordo es porque está toro y no lo hace. No se puede complacer a nadie, así que hablen lo que quieran, no importa. Quiero llegar como a 53 kilos que todavía es más de lo que yo pesaba cuando era más jovencita”, comentó.

Formaban una familia muy hermosa. Foto: Especial.

¿Cómo va su relación con Toni Costa?

Sobre su separación con el bailarín Toni Costa, Adamari comentó que se encuentra en una etapa de incertidumbre con el padre de su hija, “no sé, yo estoy en espera, no sé qué te pueda decir, este es un momento de incertidumbre, en ese aspecto y le pido a papá Dios mucha sabiduría para tomar decisiones y elecciones correctas”, afirmó. Luego de esta entrevista, trascendió que a Toni se le ha visto con una chica rubia llamada Nani, con quien se intercambia ‘me gusta’ en redes sociales, por lo que en redes sociales consideraron que la relación está destinada al fracaso.

msb