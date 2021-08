Netflix: 3 Dramas coreanos similares a Nevertheless que te encantarán

Song Kang se ha convertido en uno de los actores juveniles más populares de los dramas coreanos. El actor es una de las estrella de Netflix y su actual serie es "Nevertheless", que llegará próximamente a la plataforma de streaming. Mientras esperas, puedes ver estas historias con una trama muy similar.



En el entretenimiento coreano, es común retratar al protagonista como todo un rompecorazones que enamora a la chica no popular, pero ella termina por darle una lección para valorar el amor verdadero.



"Nevertheless" retrata a un jugador de primer año que se fija en "Nabi", una chica que sufrió la infidelidad de su novio y ya no cree en los hombres, pero Park Jae Uhn se encargará de enredarla con sus encantos y hacerla caer a sus pies.



Si tienes ganas de ver una comedia cliché de romance y con galanes que se ganarán todo tu amor y tu odio, checa estas recomendaciones de Netflix.

Dramas similares a Nevertheless de Song Kang

Cheese in the trap

El drama coreano de Ki Go Eun está basado en un webtoon. Narra la historia de Hong Seol Kim, una joven que retoma sus estudios luego de ausentarse para poder trabajar y ayudar a su familia.



En la escuela, conocerá a Yoon Jung, un joven popular, primero de su clase y el cual le desagrada bastante. Ella odia sus encuentros, y a pesar de que él la trata mal, también la ayuda a tener tutorías gratuitas, confundiéndola con su actitud.

The liar and his lover

Drama protagonizado por Yeri de Red Velvet. La historia se centra en Kang Han Kyeol, un chico que pertenece a la banda Crude Play, pero su identidad es un secreto. Es todo un prodigio de la música, pero prefiere mantenerse en el anonimato. Un día, escucha cantar a la estudiante Yoon So Rim, una chica que es fan de su grupo.

Tras terminar con su novia, decide acercarse a ella, pero la llenará de mentiras sobre quién es, a pesar de que ella está enamora de él sin ser correspondida.

The winter the wind blows

Drama de romance que narra la vida de Oh Soo, un hombre de 29 años que fue abandonado por su mamá cuando era bebé, además es el mejor apostador de su barrio. Sin embargo, es encarcelado por un fraude que cometió su novia y cuando sale de prisión se dedica a estafar mujeres ricas.



Cuando conoce a Oh Young, una mujer ciega y heredera de una gran empresa, se hará pasar por su hermano mayor, con la intención de engañarla y hacerse con su dinero, pero los planes cambian cuando desarrolla sentimientos por ella.