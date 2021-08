BTS: Jungkook y Jimin CASI se besan y enloquecen a ARMY | VIDEO

¿Extrañas a BTS? La banda no ha podido salir de gira debido a la pandemia y tuvieron que posponer su tour mundial. Por ello, decidieron compartir un álbum de recuerdos a través de "Memories 2020", con diversos videos recopilatorios de su año. Jimin y Jungkook enloquecieron a ARMY con un momento ¿romántico?

La banda lleva más de 8 años de conocerse, pues conviven desde que se hicieron aprendices de BigHit. Compartieron dormitorio y actualmente viven juntos en el mismo lujoso departamento, por lo que no es de extrañar que se conozcan a la perfección.



Entre los integrantes hay amistades que se han convertido en las favoritas de ARMY, incluso han creado apodos con las iniciales de sus nombres.



También existen los llamados bromances, pues algunas fanáticas consideran que su química e interacciones van más allá que una simple amistad o ya sea que tengan un lazo mucho más especial. Por ello, Jimin y Jungkook emocionaron a todas las ARMY con su casi beso.

El video de Jimin y Jungkook que enloqueció las redes

En redes sociales se posicionaron en tendencia el nombre de Jungkook, así como Jikook y Koookmin, apodos para referirse a la amistad del Golden Maknae y Jimin, el bailarín de la banda K-Pop.



En el clip de "Memories 2020" se muestra a los dos integrantes de BTS jugando mientras están en el set de grabación. Jimin comienza a acercarse a su compañero, fingiendo herirlo en el cuello como si estuviera usando un sable.



El juego continúo para que Jimin se acercara lo suficiente para quedar cara a cara, como si se tratara de una escena romántica, hasta que Jungkook se alejó. De inmediato, ARMY inundó las redes con el video y las fotos del momento del casi beso entre los idols.



Las fans se impresionaron con esta interacción, que aunque no significa nada romántico entre los integrantes, a más de una la hizo gritar de emoción.

Aunque los coreanos no suelen saludarse o tener muestras afectivas en público, realmente no tienen problemas para ser abiertos y confiados con las amistades entre chicos, por lo que no es raro ver este tipo de interacción y bromas entre ellos.



