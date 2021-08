Netflix: 3 Dramas coreanos de desamor, pero que tienen un final feliz

¿No sabes que nuevos doramas ver? Netflix es una de las plataformas más grandes de entretenimiento y puedes encontrar diversas series y películas que se convertirán en tus favoritas. Los dramas coreanos se caracterizan por hacer llorar a más de una con la historia de sus personajes y amores que parecen imposibles.



Con actores y idols como protagonistas, hay dramas que se han convertido en los favoritos de muchas fans, quien a pesar de haber sufrido con cada uno de los episodios, pudieron disfrutar de un fina feliz, aunque para muchas no es lo que esperaban.

En la plataforma de streaming puedes encontrar K-Dramas románticos para todos los gustos, algunos son de romance juvenil, otros series para adultos y uno de ellos tiene idols K-Pop como protagonistas. Checa las recomendaciones de la semana y prepárate para sufrir con estas historias de amor

Doramas de desamor que te harán sufrir con su historia

That Winter, the Wind Blows

Drama coreano que sigue la vida de Oh Soo, un hombre de 29 años quien es el mejor apostador de su barrio. Tras un fraude que comete su novia, es traicionado por ella y culpado por dicho crimen, por lo que termina en la cárcel. Años después, sale en libertad y se dedicará a estafar mujeres ricas y hermosas.



Oh Young es una mujer heredera de una gran empresa, lamentablemente está ciega, por lo que se convierte en la nueva víctima de Oh Soo. Sin embargo, sus planes cambian cuando se enamore de ella, ambos vivirán un destino trágico que podría terminar por separarlos.

Love Alarm

Drama basado en un webtoon y protagonizado por Song Kang. Sigue la vida de Kim Jojo, una chica que perdió a sus padres y vive con su tía, quien la hace pagar la deuda de su madre. Además, sufre el constante abuso de su prima.



Todo cambia con la llegada de Sun Oh, un nuevo compañero popular cuyos padres son reconocidos actores. El parece enamorarse a primera vista de ella y tratará de convencerla que ella siente lo mismo por él. Sin embargo, su historia de amor hará sufrir a más de una, ya que además de separarse por varios años, deberán enfrentarse a un triángulo amoroso, pues el mejor amigo de Sun Oh también está enamorado de ella.

The Liar and his lover

Drama protagonizado por Joy de Red Velvet cuya trama gira en torno a Kang Han Kyeol, un idol de la banda Crude Play. Él es todo un prodigio de la música, pero decide mantener su identidad en secreto. Un día, escucha cantar a la estudiante Yoon So Rim, una joven que va en secundaria, además es una fan de su banda.



A pesar de que ella se enamora de él cuando se vuelven cercanos, él le miente constantemente y no le revela su verdadera personalidad.