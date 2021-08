3 Dramas coreanos que se estrenan esta semana y prometen ser tus favoritos

¿Qué doramas se estrenarán próximamente? Un nuevo mes está por iniciar y agosto se despide, no sin antes traer nuevos dramas coreanos que se convertirán en tus favoritos. Estas historias forman parte de los estrenos semanales, anota la fecha y no te los pierdas.

Mes con mes, el entretenimiento coreano junto a plataformas como Netflix y las principales televisoras de Seúl, lanzan nuevas historias que buscan posicionarse en el top de las fans con sus tramas originales y personajes.

Desde series sobre dos adultos que no encuentran su camino en la vida, un hombre que solo puede ver el color rojo, hasta dos exnovios que se reencuentran muchos años después, estos dramas llegarán a lo largo de esta semana de agosto y septiembre, checa la lista y anota la fecha para no perderte su estreno.

Estrenos semanales de doramas que no te puedes perder

Lost

Su estreno está programado para el 4 de septiembre. El drama coreano narra la vida de una mujer de 40 años, quien se desempeña como una escritora cuya identidad es desconocida. Por otro lado, está un joven de 27 años que teme convertirse en un don nadie. Ambos comparte la oscuridad de sus vidas cuando no tienen ninguna motivación y no saben hacia dónde se dirige su vida.

Red Sky

Dorama de época que se estrena hoy, narra la vida de Hong Chun Gi, la única pintora femenina de la era Joseon. Ella vive en el palacio, donde conoce a un astrónomo ciego: el príncipe Anpyeong, hijo del rey Sejong.

La madre de la protagonista le ha rezado a los dioses para que su hija conozca al hombre con quien se casará, un día, sus plegarias se hacen realidad cuando el príncipe cae literalmente del cielo. El joven heredero sufrió un accidente durante una ceremonia, por lo que sus ojos son de un tono rojizo, ya que solo es capaz de ver este color.

You Raise Me Up

Drama programado para estrenarse este martes 31 de agosto. Sigue la vida de Do Yong Sik, un hombre de 31 años que se está por presentar su examen para el servicio civil. Sin embargo sufre problemas de sobrepeso y de impotencia, por lo que acude a una clínica de urología.



Ahí conoce a su primer amor, la doctora Lee Ru Da. Ella es una mujer con una hermosa apariencia y de familia rica, actualmente está saliendo con Do Ji Hyuk, un psiquiatra. Cuando se encuentran, decide mentir y asegura que Do Yong es su primer amor, ya que su pareja es muy engreído.