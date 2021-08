Dramas en Netflix: 3 series coreanas poco conocidas que no te puedes perder

¿Qué dramas ver en Netflix? La plataforma de streaming es ideal para aquellas fans que disfrutan de las series coreanas. Este fenómeno del entretenimiento ha ganado fama gracias a los grupos K-Pop y guapos actores que protagonizan sus historias, checa las recomendaciones del fin de semana.



Cada mes se estrenan diversas series, por lo que es posible que no conozcas muchas de estas historias, ya que algunas son más populares que otras. Además, Netflix no siempre compra todos los derechos de los estrenos de Corea del Sur.



Si no tienes tiempo de navegar por el catálogo de la plataforma para encontrar qué ver durante tu tiempo libre, te dejamos una lista con los dramas pocos conocidos que puedes encontrar en Netflix. Son historias que van desde un criminal que huye a una isla, una mujer que no está satisfecha con su relación, hasta una pianista que se muda a un pueblo rural tras perderlo todo.

3 Dramas coreanos para ver este fin de semana

Una noche de primavera

Drama de romance que narra la vida de Lee Jung In, una mujer que trabaja en una biblioteca y mantiene una relación que no tiene un futuro seguro. Yoo Ji Ho es un hombre que se hace cargo de una farmacia, además es padre soltero. Ambos se conocen de manera casual y comienzan a descubrir una nueva forma de ver el amor.

Noche en el paraíso

Drama coreano de acción protagonizado por Jun Yeo Bin, actriz de Vincenzo, una de las series más populares de Netflix. La trama se centra en Tae Goo, un criminal de una banda peligrosa, tiene una hermana enferma y una sobrina. Luego de que ambas mueren en una explosión, decide cobrar venganza contra los culpables.



El protagonista huye a la isla de Jeju, donde conoce a Jae Yeon, una mujer a la que le queda poco tiempo de vida.

Do Do Sol Sol La La Sol

Drama en Netflix que cuenta la vida de Goo Ra Ra, una pianista con una personalidad brillante, pero tras un suceso inesperado en su vida, termina en bancarrota.

Por otro lado, está Sun Woo Joon, un hombre a quien no le importa la opinión de los demás, pero posee un corazón cálido. Sin embargo, no tiene un sueño o motivación en la vida. Ambos se conocen en una academia rural llamada LaLa Land.