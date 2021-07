Los dramas coreanos del 2021 más populares de Netflix que debes ver

El 2021 está lejos de terminar, pero estos son los mejores dramas coreanos de Netfilx en lo que va del año, si aún no los has visto no pierdas tiempo para disfrutar de las series más populares.

Aunque se han realizado varios estrenos, solo unos pocos han logrado un buen raiting y se han convertido en tendencia en la plataforma de streaming.

Netflix decidió adquirir los derechos de algunos doramas que se han transmitido de manera simultánea en Corea del Sur con el fin de seguir globalizando el fenómeno de las series coreanas, incluso ha creado varias producciones originales como "Sweet Home" y "Love Alarm", muy pronto transmitirá "Nevertheless", actualmente en emisión.



A mitad del 2021, estos son los K-Dramas más populares del 2021 en Netflix, aquí las mejores recomendaciones para que armes un maratón durante el verano.

Los dramas coreanos más populares de Netflix

Vincenzo

Drama de mafia protagonizado por Song Joong Ki. Fue uno de los más vistos de lo que va del año, narra la vida de Vincenzo Cassano, un abogado de la mafia italiana que decide volver a Corea del Sur para recuperar un tesoro que está escondido en una plaza antigua. Sin embargo, se une a un grupo de abogados para intentar detener a una empresa corrupta.

Love Alarm 2

Song Kang protagoniza este drama que se divide en dos temporadas, la trama gira en torno a un triángulo amoroso que vive Kim Jojo, una chica que no cree en el amor, pero cuando Sun Oh llega como nuevo estudiante la convencerá de descargar Love Alarm, una app de moda para descubrir quién está enamorado de ti. Aunque ambos comienzan a interactuar, el mejor amigo de uno de ellos también tiene sentimientos que desatarán un triángulo.

El mito de Sísifo

El drama de fantasía se centra en la vida del ingeniero Han Tae Sool, un hombre genio que ha llevado a la cima a su compañía, pero tras la muerte de su hermano, ha desarrollado un comportamiento alarmante. Un día, mientras se encuentra en peligro es salvado por una guerra de élite, quien viene del futuro. Los tiempos de ambos se mezclarán en esta historia donde el protagonista quiere descubrir el misterio detrás del crimen de su familiar.

Beyond Evil

La serie de acción sigue la vida de un detective de nombre Lee Dong Sik, quien es muy capaz de hacer su trabajo, aunque solo hace papeleo en la oficina. Sin embargo, cuando recibe a su cargo al joven Han Joo Won, un agente de élite, ambos tendrán que trabajar en equipo cuando un nuevo caso se les asigne: el asesinato de una persona que tiene relación con un caso que no fue resuelto hace 20 años.

Navillera

Song Kang regresa con un nuevo drama, la serie de Netflix narra la vida de un joven deportista que descubre su verdadera pasión en el ballet luego de ver una clase de danza. A partir de entonces, se encargará de cumplir su sueño junto a un señor de edad avanzada que siempre quiso bailar. Ambos forjarán una gran amistad mientras se mueven por el escenario de la vida y lo que más les apasiona.

Law school

Drama protagonizado por Ki Bum de Boys Over Flowers. La serie de abogados sigue la vida de un grupo de estudiantes de primer año que deberán resolver el caso de asesinato de un profesor considerado una eminencia, pero también alguien muy estricto. A lo largo de los episodios, los alumnos se darán cuenta de los límites que existen en la ley y la justicia.