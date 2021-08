Estos son los dramas chinos más románticos que puedes encontrar en YouTube

¿Dónde ver dramas chinos? Además de las series coreanas, este género se ha convertido en uno de los favoritos de las fans que gozan de estas historias asiáticas. China es uno de los principales productores de doramas y algunos de ellos los puedes ver totalmente gratis.

Aunque Netflix ha incluido en su catálogo varios estrenos de Asia, las fans siempre buscan nuevas alternativas para disfrutar de un buen maratón desde casa.

Con "The Untamed" y "Meteor Garden", el remake de Boys Over Flowers, las series chinas se hicieron aún más populares, además, su producción es mucho más grande y muestran increíbles escenarios en sus historias de fantasía o de época. YouTube es una de las plataformas donde puedes disfrutar de los llamados C-Dramas, con episodios completos y subtítulos en español para no perderte tus series favoritas.

Checa las recomendaciones de la semana:

Doramas chinos que puedes ver gratis en YouTube

Make me heart smile

Dorama en YouTube que narra la vida de un grupo de jóvenes universitarios, quienes además de sus clases, deben preocuparse por sus nuevas amistades y la experiencia del primer amor. Además, todos buscan cumplir sus sueños de juventud mientras encuentran la compañía ideal para pasar el tiempo.

Accidentalmente encontré el amor

Drama chino de romance que se centra en la vida de Gu An Xin, una joven que encuentra a Ling Yue, un chico que sufrió heridas tras una pelea. El desconocido es un ejecutivo que sufrió un altercado en su empresa que pelea por la sucesión del poder. Sin embargo, la protagonista no tiene idea de quién se trata, ya que parece a primera vista alguien despistado. Además, conforme se convierten en compañeros de piso, ella descubrirá que es un joven genio.

Recuéstate sobre mi hombro

Drama chino que sigue la vida de Si Tu Mo, una chica que no sabe qué hacer con su vida. Con el objetivo de encontrar su verdadera vocación, intentará probar cualquier cosa, pero es incapaz de tomar una decisión por voluntad propia.



Un día tropieza con Gu Wei Yi, un estudiante de física, con quien termina viviendo bajo el mismo techo. Sus personalidades totalmente diferentes provocará el caos y también el amor entre ambos.