Carlos Santana y Rob Thomas se reúnen 20 años después; lanzan 'Move', su NUEVA CANCIÓN

Carlos Santana y Rob Thomas fueron los responsables de registrar 'Smooth', el sencillo más exitoso de los últimos años en 1999, además de que arrasó en los premios Grammy y fue todo un obligado en cualquier fiesta.

A pesar de este suceso, ninguno de los dos se animó a realizar una secuela. Sin embargo, Thomas siguió escribiendo algunos temas para Santana post 'Supernatural', pero no cantó en ninguno, salvo en la versión de 'Sunshine of your love', publicada en el álbum 'Guitar Heaven' de 2010.

Repite la fórmula

Sin embargo, el legendario guitarrista anunció que Rob Thomas será uno de los cantantes para 'Blissing and miracles', su nuevo trabajo discográfico que saldrá a la venta el próximo mes de octubre y que, al igual que en 'Supernatural', repite la fórmula de las estrellas invitadas.

En esta ocasión, Santana contará con los cantantes de Steve Winwood, Diane Warren, Marc Osegueda, Chris Stapleton, Corey Glover y el rapero G-Eazy, así como colaboraciones musicales de Kirk Hammett, de Metallica, y el recién fallecido tecladista Chick Corea.

¿Cómo suena 'Move'?

'Move' es la canción en la que se reencuentran Carlos Santana y Rob Thomas, el video correspondiente fue publicado este 18 de agosto en las plataformas digitales del guitarrista mexico-americano. El tema cuenta con un sonido de metales, con el característico ritmo latino y algunos elementos de arena rock.

'Miracles and miracles' se realizó poco después de 'Africa speaks', producido por Rick Rubin en 2019 y que contó con la cantante Buika. Santana le contó a la revista Rolling Stone que se realizaron cerca de 50 canciones en un lapso de 10 días, por lo que la constitución de este nuevo trabajo tiene la esencia del Santana clásico.