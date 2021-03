Carlos Santana confirma participación de Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, en NUEVO ÁLBUM

Carlos Santana es uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos gracias a la fusión de ritmos latinos con el rock. Ahora, el creador de 'Samba Pa Ti' confirmó que Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, participará en su próximo material discográfico.

Los dos guitarristas interpretarán 'Blessings and Miracles', canción que le dará nombre al disco. Esta no es la primera vez que los músicos participan juntos, ya que en 2005, Santana invitó a Kirk a estar presente en 'Trinity', que forma parte del álbum 'All that I am'.

Durante una entrevista realizada en al década de los noventa, Kirk Hammett afirmó que tocar junto con Carlos en los Premios Bammies significó uno de los momentos de mayor orgullo dentro de su carrera y que ambos han viajado en líneas muy similares.

Santana repite la fórmula de invitados

Hammett no es el único invitado de este nuevo. Steve Winwood, compositor británico y exlíder de Traffic, y Corey Glover, vocalista de Living Colour, también participarán en otros temas.

Tras dos años de su más reciente trabajo discográfico, 'Africa Speaks' (2019), Santana anunció su regreso con tres álbumes alternos, así lo dio a conocer durante una entrevista para ABC News Radio Online. Ahí afirmó que gracias a la cuarentena ha tenido mucho tiempo para organizar estos tres discos.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre este nuevo álbum 'Blessing and Miracles'. Pero se espera que vea la luz este año, ya que Carlos Santana confirmó que el proyecto cuanto con un 90 por ciento de avance.

Con información de Rolling Stone.

rcb