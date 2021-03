Carlos Santana: 'Supernatural', el ÁLBUM que lo convirtió en el GUITARRISTA más IMPORTANTE del mundo

El disco de la resurrección.

Santana llegó al final del siglo XX consolidado como una de las glorias de Woodstock, además de ser reconocida como la banda que fusionó con maestría el blues con los ritmos afroantillanos, creando en el proceso el Latin Rock.

Sin embargo, hacia tiempo que no lograba publicar un álbum contundente. A pesar de su decadencia artística, continuaba realizando giras que resultaban exitosas -como aquella en los ochenta junto a Buddy Miles o la realizada en América Latina.

«Supernatural» supuso el regreso triunfal de la banda a las listas de popularidad. Recurriendo a la infalible fórmula de contar con invitados en algunas canciones, el álbum cayó como bomba en el verano de 1999.

El trabajo es un híbrido que combina varios géneros, pero contiene un sonido fresco. «(Dale) Yaleo», «Africa Bamba» y «El Farol» son las piezas más cercanas al sonido Santana.

Mientras que «Maria Maria» y «Do You Like The Way» son un binomio de rap y hip hop. También hay rock en «Migra» y «Put Your Lights On». Para el mercado latino, «Corazón Espinado» se editó como sencillo y alcanzó el primer lugar en varios países. La canción cuenta con la colaboración de Maná.

Foto: Discogs.

Se acerca a las nuevas generaciones

Pero es «Smooth» la canción clave. Con la participación de Rob Thomas, el tema encabezó todas las listas. El single sonó en todo el mundo acercando la música de Santana a las nuevas generaciones. La revista Billboard lo nombró el mejor sencillo de todos los tiempos.

Eric Clapton participa en una jam session que sirve para finalizar el álbum con «The Calling». El álbum no concluye ahí, ya que «Day Of Celebration» fue colocada como tema escondido. Un año después, «Supernatural» arrasó en los Grammy ganando nueve premios en una sola noche, estableciendo un nuevo récord, y la prensa especializada no cesó en elogios para la banda.

«Supernatural» no alcanza los niveles de los primeros álbumes de la Santana Band, pero está a la par en importancia de aquellos hitos de los albores de los años setenta.

Por RODRIGO CASTILLO.