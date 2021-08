BTS: Los PEORES rumores que se han inventado sobre Jimin

Jimin de BTS ha sido víctima de algunas fake news que se han hecho virales en Internet. ARMY ha tratado de desmentirlas, incluso su agencia BigHit ha tomado medidas legales en contra de las personas que difunden información falsa en contra de sus artistas. Estos han sido los peores rumores en su contra.



El bailarín de la banda surcoreana es conocido por su gran talento para bailar, desde su época de estudiante destacó por sus habilidades.



A pesar de la fama de BTS a nivel mundial, el grupo no esta libre de los malos comentarios, críticas y difamaciones por parte de haters, influencers y hasta una minoría de fans. ARMY siempre ha creado campañas para externar su apoyo y mensajes de aliento cuando alguno de ellos es blanco de falsas polémicas.

Jimin es víctima de falsos rumores que circulan en Internet

Cirugías plásticas

Uno de los rumores que rodea a los idols coreanos son los cambios estéticos a los que se someten para mejor su aspecto físico antes de debutar. Corea del Sur tiene estándares de belleza muy altos y Jimin ha sido señalado como alguien que se ha sometido a operaciones.



Sin embargo, esto ha sido desmentido por las fans, quienes han compartido fotos de su infancia y sus rasgos faciales no cambiaron. Incluso cirujanos plásticos aseguraron que su rostro no ha pasado por el bisturí.

Escándalo de París

La polémica en contra de Jimin se dio en 2019, el grupo disfrutaba de sus primeras vacaciones en años. El idol decidió viajar a París, Francia, donde se desató uno de los rumores de BTS tras la publicación de un video que se hizo viral en las redes sociales.



El bailarín surcoreano se encontraba en una especie de bar francés mientras jugaba con dos chicas extranjeras. Sin embargo, surgieron críticas de algunas fans y haters porque creen que estaba "borracho", aunque es mayor de edad y un joven adulto que tiene derecho a divertirse. También desató la sospecha de un posible noviazgo con alguna de las involucradas.

Suicidio

Uno de los peores casos que se dieron en contra de Jimin fue la supuesta idea de que estaba pensando en el suicidio. En años pasados, el integrante de BTS recibió críticas por su aspecto físico, por lo que creen que se sometió a dietas extremas. Aunque Jimin admitió que sí bajo de peso, provocando que ARMY se preocupara, este rumor fue totalmente falso.



Jeongyeon de TWICE odia a Jimin

Entre las fans del K-pop es común desatar rumores de pareja entre integrantes de diferentes grupos; sin embargo, con Jimin es totalmente diferente.

Se ha dicho que Jimin y Jeongyeon de TWICE no se llevan bien, incluso que se odian entre ellos. Las supuestas pruebas son videos de diferentes premiaciones donde han coincidido y donde aparentemente se nota la tensión entre ambos.



Se ha dicho que pudieron haber tenido una relación, motivo por el cual no quedaron en buenos términos. Otro rumor es que la rechazó por Seulgi de Red Velvet, pero todo son meras especulaciones falsas.