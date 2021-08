Suga de BTS escribió la carta MÁS ROMÁNTICA tras cortar con su primera novia

¿Quién es la novia de Suga de BTS? El rapero de la banda surcoreana ha demostrado ser una persona llena de sentimientos muy profundos, aunque suele ser inexpresivo en su forma de ser. Actualmente, ninguno de los integrantes tiene novia, pero en el pasado mantuvieron relaciones breves que dejaron huella en su corazón.

El genio musical de Daegu está soltero a sus 28 años, o al menos públicamente, ya que los idols suelen mantener su vida personal en privado. Además, parece que antes solía ser alguien introvertido y no tuvo suerte en el amor debido a su timidez.



Durante sus años de secundaria, Suga conoció a una chica que se convertiría en su mejor amiga, pero también su primer amor. La historia no tuvo un final feliz y confesó sus sentimientos a través de esta carta.

¿Por qué Suga de BTS no tiene novia?

Fue durante su época de secundaria, y al parecer como tarea de su clase de lenguaje, cuando Suga escribió una confesión dolorosa y romántica que fue dirigida a una radio local y a su primera novia.



El rapero de BTS tenía entre 13 y 14 años cuando experimentó su primer amor. Según relata en su carta, estaba en octavo grado y conoció a la joven que le gustaba, pero solo eran amigos ya que no podía hablar con ella correctamente. Poco a poco se hizo más codicioso, pues no quería tener solo una amistad y decidió confesarse.



A pesar de que Suga fue correspondido, su historia no fue la más romántica, ya que era tan tímido que no podía acercarse a ella o tratarla diferente. Poco después le rompieron el corazón, ya que la chica le dijo que era mejor quedarse como amigos. El idol se culpó a sí mismo por arruinar las cosas

Y aunque era muy joven para saber del amor, confesó que él no podía dejar de pensar en ella. Ambos continuaron con su amistad, pero Suga siempre se arrepintió de no haberla tratado diferente, tener más confianza y decirle que la amaba.

El rapero reveló que le dolía recordar aquel momento y si ella llegaba a leer su carta, quería que supiera que lo sentía mucho, además de agradecerle por los recuerdos que crearon juntos. No es la primera vez que confiesa sus sentimientos, hace tiempo lo hizo con V, hasta hacerlo llorar por un mensaje muy especial que le dedicó.