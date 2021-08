¿BTS le iba a pedir matrimonio a ARMY? La historia detrás de Permission to Dance

BTS ha recibido diversas confesiones románticas por parte de sus fans, algunas veces han bromeado y han aceptado. Su más reciente lanzamiento en inglés fue con "Permission to Dance", pero hace poco se reveló que la canción original en realidad era una propuesta de matrimonio.



La banda surcoreana ha lanzado una trilogía de canciones totalmente en inglés, mismas que han consolidado su éxito en los Estados Unidos al conquistar el chart de Billboard y conseguir su primera nominación al GRAMMY con "Dynamite".



"Permission to Dance" de BTS se presentó como una canción para animar a sus fans en la lucha contra el coronavirus, además integraron el lenguaje en señas para que su mensaje llegará a todas las personas. Sin embargo, la letra iba a ser muy diferente de lo que ARMY conoce.

¿Por qué BTS cambió la versión original de Permission to Dance?

A través de la revista de Weverse, se reveló el secreto detrás de Permission to Dance. La letra refleja la alegría de bailar y olvidar los malos momentos, sin necesitar el permiso de nadie más para ser felices.



La nueva publicación sobre la canción explica que en realidad era una propuesta de matrimonio, ya que la melodía era en realidad una balada romántica. Tras la información, ARMY cree que por eso los integrantes de BTS vistieron con trajes blancos y flores en los teasers para promocionar el single.



Pero la propuesta para ARMY nunca llegó, ya que la banda K-Pop pidió que se modificara la letra para cambiarle el significado al que hoy se conoce, pues su mensaje era sobre superar la pandemia juntos al ritmo de su música.

Algunas fans lamentaron no poder conocer el significado real de la letra original y saber de qué hablaba la canción. No se sabe qué tanto modificaron de la letra, ya que pudo haber sido un cambio total y solo conservar la melodía original.



Sin embargo, no es la primera vez que reciben una propuesta, hace tiempo Suga les hizo una promesa que no podían romper.