Conoce al integrante de BTS que no tenía ni para comer y cómo logró sobrevivir

¿Conoces la historia de BTS? ARMY admira al fenómeno K-Pop debido a sus inicios, a pesar de que ahora gozan de una gran fortuna, durante su adolescencia sufrieron situaciones precarias con tal de cumplir sus sueños. Uno de los integrantes ni siquiera tenía para comer.

En 2020, la banda fue reconocida como la celebridad más millonaria de Corea del Sur, sus integrantes poseen una fortuna que ronda más de 12 billones de wones tras convertirse en accionistas de la agencia HYBE, antes BigHit. Sus ventas rebasan los 2 millones de álbumes y logran hacer sold out con los estadios de sus giras mundiales.



BTS posee lujosos autos que manejan cada integrante, además de ser embajadores de marcas como Samsung o Louis Vuitton. Pero la fama y la vida de millonario llegó después de conseguir ser populares en el K-Pop. Esta es la historia del rapero y genio musical Suga.

La historia de Suga de BTS antes de ser famoso

El originario de la ciudad de Daegu soñaba son ser productor musical; sin embargo, la carrera que eligió no fue aprobada por sus padres, quienes no lo apoyaron al inicio. Antes de ser famoso y convertirse en aprendiz, Suga era conocido como Gloss, el nombre artístico que utilizaba en ese entonces en la escena underground del hip-hop.



Sin embargo, vivió una difícil situación ya que a veces no tenía para comer y tenía que decidir entre tomar el autobús o comprarse algo de comida. En ese entonces ya escribía y producía algunas canciones que vendía por solo 10 wones para lograr sobrevivir.

Además, durante su periodo de aprendiz, dividía su tiempo entre la escuela y los trabajos de medio tiempo como repartidor de comida, llegando a sufrir un accidente que lo obligó a operarse del hombre el año pasado.

Hoy en día tiene su propio estudio y es conocido como el genio musical dentro de BTS, recientemente, Suga produjo la nueva canción "Over The Horizon" para la campaña de Samsung.



Además, ha trabajado con otros artistas que han elogiado sus habilidades como músico, las colaboraciones que llevan su nombre han sido con el cantante Max, Halsey, IU y Suran, solistas populares en Corea del Sur.