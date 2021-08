BTS: Se estrena Over The Horizon, la nueva canción que produjo Suga

BTS estrenó una nueva campaña con la compañía de celulares más importante en Asia. La banda K-Pop se convirtió en los embajadores de Samsung y protagonizaron su nuevo comercial, pero Suga fue elegido como el nuevo productor del ringtone oficial de la marca.



El rapero de la ciudad de Daegu es conocido como un genio musical, de hecho quería convertirse en productor cuando audicionó para BigHit.



Bajo su apodo de Agust D, ha creado dos álbumes en solitario, también ha trabajado en los álbumes de BTS. Para la nueva campaña de Samsung y la presentación del Galaxy Z Flip, el idol coreano se convirtió en el productor de la melodía oficial de la compañía.



BTS celebra el aniversario de Samsung con una nueva canción

Desde hace 10 años, Samsung ha identificado los tonos de llamada de sus productos con una melodía reconocible para todos los usuarios, pero el toque K-Pop llegó con Suga, quien produjo "Over The Horizon", una nueva versión de la canción.



El video fue presentado durante el evento Samsung Unpacked 2021, ARMY se emocionó cuando el nombre de Suga apareció en los créditos, reconocido por su trabajo como músico y productor a nivel mundial. De acuerdo con la compañía, él era el indicado para trabajar en este proyecto.



Suga explicó que desde muy joven ha escuchado diversos instrumentos y siempre deseó trabajar en una pista instrumental, por lo que fue todo un honor ser considerado para el comercial. Además, demostró que tiene habilidades más allá de los géneros pop y R&B.

"Over the horizon" representa la idea de ir más allá de nuestros límites, el no saber qué sucederá, pero gracias a nuestros sueños llegamos más lejos de lo que imaginamos. En la canción se aprecia la voz de Suga, además, hay un ringtone con las voces de BTS que podrán utilizarse en los modelos de Samsung.

El rapero de la banda hizo arreglos con cuerdas y guitarras para darle un toque dramático y expresar la grandeza de la melodía, aunque trató de mantener el sonido original que caracteriza a la marca, pero le dio su propia interpretación.