BTS: La razón por la que Suga hizo llorar a V tras hacerle una gran confesión

Hace poco, BTS reveló el "Memories 2020", DVD recopilatorio con los mejores momentos del año pasado. ARMY siempre agradece los momentos que comparten detrás de cámaras, pero hubo una ocasión en que Suga sorprendió a sus compañeros e hizo llorar a Taehyung por esta razón.

El genio musical de la banda es conocido por no ser muy expresivo, incluso lo llegaron a a podar como "el abuelito" ya que siempre quería dormir.



Suga es uno de los integrantes que produce y escribe sus propias canciones, además de trabajar en los álbumes del grupo. A pesar de su personalidad, es muy introspectivo con las emociones y pensamientos, por eso cuando le hizo una confesión a V, lo sorprendió hasta las lágrimas.

Suga hizo llorar a V por esta razón

Como parte de la celebración del FESTA 2018 por el aniversario de BTS, los idols coreanos tuvieron una transmisión titulada "Dinner Party", donde cocinaron y compartieron varias anécdotas que han experimentado dentro del grupo.



V dijo que todos han sido un gran apoyo para él, pero uno de los integrantes lo sorprendió luego de recibir un mensaje de texto inesperado, cuando le preguntaron quién fue dijo que Suga fue el responsable.



Algunas fans llegaron a pensar que no eran tan cercanos, pero V terminó con las especulaciones cuando reveló que le escribió un gran mensaje, sin revelar su contenido, pero si una parte del mismo ya que le había escrito "Te amo", lo que lo hizo llorar por 10 minutos. En ese momento, todos comenzaron a bromear y estaban sorprendidos de la acción de Suga.



Jin dijo que solo ha recibido 5 mensajes de su parte, pero era la primera vez que le dedicaba un texto largo a alguien de sus compañeros para decirle cuánto lo quería, algo que nunca le había dicho a Taehyung, ya que no suele ser expresivo. Jungkook también fue el otro afortunado en recibir dicho mensaje.



BTS bromeó y dijo que ellos también querían leer esas palabras, Jimin incluso le dijo que le daría fuerza si lo escuchaba decir "Te amo".

Esta no es la primera vez que Suga y V prueban el poder de su amistad, ya que en el pasado no gozaban de las mismas posibilidades. Durante sus primeros años de debut, fueron a cenar a un restaurante, no tenían mucho dinero y decidieron ordenar una sopa con una pequeña ración de carne.



V terminó por cederle el pedazo de comida a Suga, quien se conmovió y nunca ha podido olvidarlo, ya que considera a su compañero una gran persona.