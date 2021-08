BTS: Suga confiesa lo que le robó a Jungkook hace varios años

BTS es un fenómeno mundial cuya imagen promocional vale 4 millones de dólares, además, cada integrante tiene una fortuna de billones de wones y son los idols más ricos de Corea del Sur. Sin embargo, los primeros años parecen no haber sido fáciles.



No es un secreto para ARMY que Suga no fue apoyado por sus padres en su sueño por convertirse en cantante, incluso hubo momentos en los que no tenía para comer. El genio musical sobrevivía gracias a las canciones que lograba vender.



Cuando debutó las cosas tampoco resultaron fáciles, y es que BTS batalló contra las críticas sin recibir el reconocimiento que buscaban y merecían. Además, la época de trainee para cualquier idol no es sencilla, pues comparten dormitorios, ropa y no tenían mucho presupuesto.



Hoy son el rostro de marcas como Samsung o embajadores de Louis Vuitton. En el recuerdo, queda aquel día en que Suga tuvo que robarle algo al menor de los integrantes, pero a cambio recibió un gran regalo.

Suga revela lo que le hizo a Jungkook hace años

Durante sus primeras promociones, BTS asistió a un programa cuya dinámica era hacer una ronda de confesiones entre los miembros para demostrar su lealtad, confianza y sinceridad. Cuando llegó el turno del rapero, su revelación hizo reír a más de uno.

Suga se sinceró y dijo que Jungkook creyó que había perdido su ropa interior, pero en realidad fue él quien la había tomado prestada sin devolverla o avisarle. El idol no explicó si lo hizo porque no había podido lavar prendas nuevas o simplemente se le hizo fácil.

Sin embargo, su confesión sirvió para que ARMY demostrara su apoyo y amor, que en ese entonces ya era bastante grande. Poco después, Suga dijo que había recibido como regalo una gran dotación de ropa interior por parte de las fans para que ya no tuviera que pedir prestado a sus compañeros.



Ahora, el genio musical posee su propio estudio, además de conducir lujosos autos, viajar en jets privados cuando tienen giras y vivir en una de las zonas más exclusivas de Corea.