Paty Cantú y las demás novias de Josh Radnor, protagonista de HIMYM

Como muchos saben, los protagonistas de la famosa serie How I Met Your Mother (Cómo conocí a tu madre) son Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan, Cobie Smulders y Jason Segel.

Sin embargo, la historia se basa en el arquitecto ‘Ted Mosby’, personificado por Radnor, que desde el desde el primer capítulo de la primera temporada hasta el último de la novena, les narra a sus hijos cómo conoció a su madre, empezando desde el año 2005 y dando detalles de muchas de las vivencias que compartió con sus amigos Marshall (Segel), Lilly (Hannigan), Robin (Smulders) y Barney (Harris).

Actualmente, Josh reside en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y tiene 46 años de edad, casi por cumplir 47, el 29 de julio.

Así como en la serie, el actor ha intentado encontrar a su alma gemela, por lo que ha tenido algunas relaciones amorosas importantes a lo largo de su vida, entre las que destacan actrices estadounidenses y una cantante mexicana, con la que apenas el año pasado, sostuvo una relación amorosa.

Novias de Josh Radnor

Ya no hay que esperar más para conocer a las hermosas novias que ha tenido Josh Radnor, siendo las siguientes:

Lindsay Price

Se trata de una actriz estadounidense, cuyo hermano es Bryan Price, un exentrenador y gerente de béisbol profesional de los Cincinnati Reds de MLB.

Price fue la protagonista de la serie Pepper Dennis y participó en Beverly Hills 90210, The Bold and The Beautiful y All My Children. Además, tuvo una participación especial en el capítulo 3 de la temporada 8 de How I Met Your Mother como novia de Ted Mosby.

En la vida real fue pareja de Radnor de 2008 a 2009.

Ahora, Lindsay aparece en la serie televisiva Lipstick Jungle, haciendo el papel de la diseñadora de modas, 'Victory Ford'.

Foto: Tomada de internet

Julia Jones

La actriz estadounidense es conocida por participar en la película The Twilight Saga: Eclipse, la tercera entrega de la Saga Crepúsculo, en 2010, con el personaje de ‘Leah Clearwater’.

También apareció en la cinta de acción titulada Jonah Hex y fue coprotagonista en Winter in the Blood, junto con su compañero Chaske Spencer.

Jones fue novia de Josh del año 2011 al 2013.

Este año, actúa en Rutherfard Fails como 'Sally'.

Foto: IG @juliarjones

Minka Kelly

Esta mujer también es una actriz estadounidense, de 41 años de edad, nacida en Los Ángeles.

Ha participado en la serie Friday Noght Lights, así como en The Roommate y en Los ángeles de Charlie, versión de 2011.

En 2017, fue pareja sentimental del protagonista de How I Met Your Mother.

Foto: Tomada de internet

Paty Cantú

La cantante mexicana Paty Cantú comenzó su carrera en el dueto Lu junto con Mario Sandoval, lanzando dos álbumes.

Después se lanzó como solista con su disco “Me quedo sola”, en 2008; luego, “Afortunadamente no eres tú”, en 2010; “Corazón bipolar”, en 2012; “#333”, en 2018; y “La mexicana”, en 2020.

Cantú nació en Houston, Estados Unidos, el 25 de noviembre de 1983, pero al mes de nacida, su familia mexicana regresó a su país de origen, primero a Hermosillo y luego a Guadalajara.

El año pasado, la mexicana tuvo una relación con Josh Radnor, quien siempre había sido su amor platónico.

Foto: IG @patycantu

Abigail Spencer

Es una actriz de Estados Unidos, cuyo primer papel principal fue en All My Children, como Rebecca Tyree ‘Becca’.

También hizo cameos en series como CSI: Crime Scene Investigation, How I Met Your Mother, Private Practice y Castle.

Formó parte del elenco de Rectify con el papel de ‘Amantha Holden’ y en Timeles, como ‘Lucy Preston’. En 2017, reemplazó a Bridget Regan en la serie Grey´s Anatomy, interpretando a la hermana menor del doctor Owen Hunt, 'Megan'.

Durante este 2021, Spencer tiene una relación amorosa con Radnor.