HILARY DUFF protagonizará secuela de How I Met Your Mother

Si tú tienes más de 30 años, seguramente sabes qué significa HIMYM. Pues bien, si viste esa exitosa serie en su momento, sabrás que How I Met Your Mother marcó una época en las series de su género a inicios de los años 2 mil. Con esto como preámbulo, hay que saber que se realizará una secuela de esa producción, donde la actriz y cantante Hilary Duff será la protagonista.

Tras nueve temporadas y un final para el olvido, HIMYM tendrá un seguimiento en HIMYF o How I Met Your Father. La trama de esta nueva serie será muy similar a la de de HIMYM.

¿De qué tratará la historia de How I Met Your Father?

En el futuro, Sophie (Duff) le estará contando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, remontándonos así al 2021, con la protagonista y su grupo cercano de amigos tratando de descubrir lo que quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas, dándole así una actualización necesaria a la historia original.

¿Cómo se conecta la secuela con la serie original?

Sin haberse definido el guion o de qué forma podría enlazarse una historia con otra, los fans querrían, seguramente, ver cameos de los personajes originales. Eso sí, los creadores de HIMYM, Carter Bays y Craig Thomas, serán productores ejecutivos junto a Lizzie McGuire.

Isaac Aptaker y Elizabeth Berger fungirán como escritores y productores. Son los co-showrunners de la serie This Is Us y creadores de Love, Victor, serie derivada de la cinta Love, Simon.

Hilary Duff, feliz de ser Sophie

Así lo manifestó en entrevista con Variety, donde explicó qué espera de esta nueva serie.

“He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y ya quiero darle vida a Sophie. Como gran fan de How I Met Your Mother, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé.

"Isaac y Elizabeth son brillantes, y no puedo esperar para trabajar junto a ellos y todo su genio. Estoy entusiasmada por unirme a la familia de Hulu Originals y 20th. ¡Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes por llenar y estoy emocionado de poner mis 6 ½’ en ello!”", explicó.

Cabe recordar que no es el primer intento por sacar a la luz esta secuela. En 2103, cuando el tema de HIMYM seguía muy caliente, la cadena CBS propuso la idea con Greta Gerwig, directora nominada al Oscar, como protagonista y la voz de la narradora hubiera sido la de la icónica Meg Ryan.

