Paty Cantú CONFIESA cómo inició su RELACIÓN con actor de "How I Met Your Mother": VIDEO

Este domingo se publicó la entrevista de Yordi Rosado con la cantante mexicana Paty Cantú, donde además de hablar de su pasión por la música, Paty tocó temas como la sensibilidad que tiene para percibir cosas paranormales, razón por la que en su familia la llamaban 'La Bruja'.

La cantante como siempre, se mostró muy sincera al expresar sus sentimientos y dar a conocer aspectos muy personales de su vida, pues al referirse a sus inicios en la música, Paty comentó que fue muy complicado para ella encontrar un apoyo en la industria pues no le permitían la libertad creativa que ella esperaba.

¿Cómo empezó a salir con su crush de la televisión?

Durante la charla, Paty Cantú reveló cómo conoció a su crush de la televisión, Josh Radnor, y con quien tuvo una relación amorosa. La cantante confesó que el personaje que Josh interpretó en la famosa serie How I Met Your Mother, siempre fue su amor platónico, ya que a lo largo de las diez temporadas Ted Mosby, el protagonista, busca el amor de una forma tierna.

“En un momento de la vida, yo dije, estoy in love con ese personaje y de repente seguramente todavía se pueden encontrar tuits míos, que de repente a cualquier hora de la madrugada ponía: "Ted Mosby ¿dónde estás?"”.

La idea de idealizar a Josh Radnor nunca le permitió pensar en la posibilidad de salir con él en un sentido romántico y menos de imaginar que en algún momento el actor le daría serenata, pero así sucedió. Paty reveló que fue a través de un correo Newsletter, en el que se suscribió, donde el actor escribió algo respecto al periodo de contingencia sanitaria. Paty respondió el correo agradeciéndole personalmente, y de pronto el actor entabló una conversación con el actor de HIMYM a través de correo electrónico.

Gradualmente los famosos tuvieron conversaciones más cercanas a través de las diferentes plataformas digitales durante varios meses, hasta que tuvieron su primer encuentro en Los Ángeles.

Su primer beso..

Respecto a su primer beso, la cantante reveló que se estaba muy entusiasmada con el hecho de tener una relación con su amor platónico de la televisión. “Sí me acuerdo que él me quiso ver. Al instante casi que llegué me hice prueba, porque ya estaban los PCRtimes. Se me acercó y yo así como... más bien fue como de ah me atasqué… Como que lo vi acercarse romántica y lentamente y yo de me atasqué”.

