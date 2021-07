BTS: ¿Cómo participar en la reunión por Zoom "One amazing summer day with ARMY"?

BTS celebrará junto al ARMY el permanecer nueve semanas en el número 1 del Billboard Hot 100. Por eso la página Weverse anunció el evento "One amazing summer day with ARMY", en donde los fans podrán tener una reunión vía Zoom con el grupo de k-pop. El acceso a esta fanmeeting será limitado por eso hay que estar muy atento de cómo hacerlo.

En "Un increíble día de verano con ARMY" RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook compartirán con sus fans un momento para agradecer su apoyo con el reciente lanzamiento de "Butter" y "Permission to Dance".

¿Cuándo es la reunión por Zoom de BTS?

"One amazing summer day with ARMY" será el próximo 9 de agosto. Aún no se sabe la hora exacta, pero se informó que sólo serán cuatro sesiones que contarán con 50 miembros del ARMY cada una, dando un total de 200 fans de todo el mundo.

Registro primer grupo : KST: Jueves 29 de julio, de las 12 pm a las 11:59 pm / MEX: miércoles 28 de julio, de las 10 pm a las 9:59 am del jueves 29 de julio

: KST: Jueves 29 de julio, de las 12 pm a las 11:59 pm / MEX: Registro segundo grupo : KST: Viernes 30 de julio, de las 12 pm a las 11:59 pm / MEX: j ueves 29 de julio, de las 10 pm a las 9:59 am del viernes 30 de julio.

: KST: Viernes 30 de julio, de las 12 pm a las 11:59 pm / MEX: j Registro tercer grupo : KST: Sábado 31 de julio, de las 12 pm a las 11:59 pm / MEX: v iernes 30 de julio, de las 12 pm a las 11:59 pm del sábado 31 de julio.

: KST: Sábado 31 de julio, de las 12 pm a las 11:59 pm / MEX: v Registro cuarto grupo: KST: Domingo 1° de agosto, de las 12 pm a las 11:59 pm / MEX: sábado 31 de julio de las 10 pm a las 9:59 pm del domingo 1° de agosto.

BTS se reunirá con ARMY vía Zoom

¿Cómo participar en la reunión "One amazing summer day with ARMY"?

Primero tendrás que hacer una cuenta Weverse y haz la solicitud para poder ser uno de los afortunados que podrán participar en la reunión por Zoom con BTS. Aquí la guía rápida para tramitar la solicitud.

Ingrese al link: weverse.io/bts/feed Presiona "Aplicar" para completar tu solicitud. (La información de su membresía se ingresará automáticamente; ingrese su fecha de nacimiento y su ID de KakaoTalk). Después de completar su solicitud, verifica tu solicitud en “Historial de solicitudes de eventos de BTS”, para verificar ingresa a BTS Weverse> Haz clic en los puntos triples en la esquina superior derecha> “Historial de aplicaciones de eventos BTS”

¿Cuándo se anuncian los ganadores?