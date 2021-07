BTS realiza cover de “I’ll be missing you” y así reaccionó Sting

La presentación de BTS en Live Lounge de la BBC aún sigue causando furor, pues después de que interpretara un cover del éxito de los años 90 “I’ll be missing you” recibió varias reacciones, entre ellas la del cantante Sting, quien es el creador de la base de esta melodía.

El martes, el grupo de k-pop tuvo un performance donde interpretó su primera canción en inglés, “Dynamite”, y su más reciente éxito “Permission to dance”, sin embargo, el tema que se llevó toda la atención fue el cover de la canción de Puff Daddy y Faith Evans.

El ARMY se sorprendió con la excelente interpretación de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, pero sobre todo por el rap en coreano a cargo de Suga y J-Hope, quienes se llevaron la mayor parte del reconocimiento en redes sociales.

BTS adaptó la canción para hacer referencia a la pandemia y a la nostalgia de las personas por sus seres queridos, así como para dar un mensaje al ARMY, quienes no los han visto en vivo desde hace un año y medio debido a la emergencia sanitaria.

El video de la presentación se colocó ayer en el número 1 de las tendencias de YouTube a nivel mundial, pues en menos de 12 horas acumuló tres millones de vistas. Actualmente está en el puesto cuatro con más de cinco millones de visitas.

Sting felicita a BTS

El tema “I’ll be missing you” se lanzó en 1997 con las voces de Puff Daddy y Faith Evans. Sin embargo, la melodía tiene como base la canción “Every breath you take”, creada por el bajista y vocalista de The Police, Sting.

Gordon Sumner, nombre real del artista, compartió el video de los cantantes surcoreanos en su cuenta de Twitter y en la publicación colocó un set de siete emojis de aplausos, los que representan a los siete integrantes del grupo, de acuerdo a los fans.