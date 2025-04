Fotógrafos de EU arman colecta a beneficio de las familias de Miguel Ángel y Citlali Berenice, muertos en el AXE Ceremonia

CJ Harvey es una famosa fotógrafa profesional de conciertos y bandas. A través de sus redes sociales, la icónica reportera gráfica con base en Nueva York confirmó que iniciará una colecta a beneficio de las familias de Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera, fotógrafos que murieron en el Festival AXE Ceremonia.

A la jornada de ayuda se unieron otros tantos fotógrafos y fotógrafas como Sacha Lecca, Addi Setyawan, Pooneh Ghana, Griffin Lotz, Sophie Barloc, Edwina Hay, Sally Al Juboori, Denise Lee, Rachel Nino, Steve Rose, Lila is Lilith, Mathilde Lacroix, Ryan Muir, Steve Sym, Josh Darr, entre otros tantos.

La tragedia sucedió el día 5 de abril de 2025, cuando una estructura prohibida, sostenida por una grúa, cayó y aplastó a los dos fotógrafos mexicanos, dejándolos sin vida casi al instante. De acuerdo con los reportes oficiales, fueron trasladados en ambulancia, pero fue imposible salvarles la vida. El festival fue cancelado por las autoridades de la alcaldía casi de manera inmediata, a pesar de que siguió toda la noche con los artistas invitados.

Se unen fotógrafos para apoyar a colegas mexicanos. Crédito: CJ Harvey

Fotógrafos profesionales se unen para ayudar a las familias de Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera

A través de un comunicado, los y las fotógrafas que se unen a la causa informaron que el 100% de las ganancias se repartirá equitativamente entre las familias de Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera. El objetivo es apoyarlos con los gastos necesarios.

La venta únicamente estará disponible hasta el día 20 de abril de 2025, y todas las piezas son impresiones satinadas en un tamaño de 8×12”. Los precios son únicos también, 75 dólares por cada una de ellas, es decir, alrededor de mil 505.96 pesos, dependiendo de tu banco, pero también debes agregar otros 25 dólares de envío, alrededor de 501.99 pesos.

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito de VISA, MasterCard o American Express. Debes dar tu correo, la dirección de envío, la información de tu método de pago y por fin podrás cerrar tu pedido, mismo que te llegará algunos días más tarde hasta la puerta de tu hogar. Aseguran que serán enviadas todas las impresiones antes del mes de mayo.

Hay fotografías de Kraftwerk, Viagra Boys, Charley Crockett, FKA Twings, The Marias, Sabrina Carpenter, Crystal Castles, Olivia Rodrigo, Florence and The Mchine, Janelle Monáe, Flaming Lips, St Vincent, Elsa y Elmar, Vanessa Zamora, Kendrick Lamar, Flea, entre otros tantos.