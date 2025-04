Muerte de Miguel "N" impidió justicia para María José, asegura su padre a un año de su feminicidio

El próximo 16 de abril se cumple un año del feminicidio de María José a manos de Miguel "N", un químico que era su vecino y quien aprovechó que la madre de la menor (17 años) salió de casa para entrar y atacarla. El criminal abusaba de ella cuando fue sorprendido por la madre de la víctima, entonces la apuñaló e intentó hacer lo mismo con Cassandra, pero sus gritos alertaron a los vecinos quienes acudieron a brindarle auxilio. Así fue posible la detención de este sujeto.

Al hacer el registro en la casa de este hombre, de 39 años de edad, peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México localizaron restos humanos, manchas de sangre, identificaciones y celulares que daban pruebas de que se trataba de un feminicida serial. Desde entonces las autoridades indagaban la relación de Miguel Cortés no sólo con el crimen de María José e intento de homicidio de su madre, sino con siete casos más.

El domingo se dio a conocer que Miguel se cayó de la cama, por lo que sufrió un golpe en la cabeza, que a su vez le causó un paro cardiorrespiratorio que le provocó la muerte al llamado feminicida de Iztacalco. Luego de esto familiares de las víctimas, a través de su defensa entregaron una carta al Director del Reclusorio Oriente, para documentar las diligencias que se realicen durante las investigaciones que realice la Fiscalía General de Justicia además, piden detalles de los protocolos de actuación que se realizaron durante la emergencia.

La muerte del “Químico de Iztacalco” provocó frustración entre familiares de las víctimas pues aseguran que con su deceso no hay justicia para nadie, ni para su hija María José, ni para ninguna de las otras víctimas, pues este hombre es el presunto culpable de al menos siete crímenes más, sin embargo la abogada de la familia de María José, dejó en claro que podrían ser muchas más.

¿Qué dice la carta del padre de María José?

Ernesto Hoyuela, padre de María José, asesinada por Miguel “N”, publicó una carta donde expresa su sentimiento de no haber recibido justicia para su hija, el mensaje empieza con el título “No, no hay un final feliz” y dice que nadie les avisó de la noticia del fallecimiento del feminicida, pues se enteraron por redes sociales.

La carta es fuerte, en un sentido de profundo reclamo por la falta de justicia y la duda sobre la veracidad de la muerte de este hombre, al que se le vinculó con al menos siete feminicidios, pero podría ser muchos más.

“…en efecto parece ser cierto que este bastardo está muerto, y digo “parece”, porque finalmente estamos en México, en donde cualquier cosa puede pasar, u en done hasta no ver la certeza plena de que nos hayan mostrado el cuerpo, la autopsia, o lo que sea necesario dentro del marco legal, yo aún no creo nada, no estoy seguro de que este maldito infeliz se esté pudriendo en el infierno”.

El padre de María José, última víctima del feminicida serial, reclama que le parece raro que haya fallecido cuando días antes había aceptado reunirse con familiares de sus víctimas, por lo que sospecha que incluso podrían estar ocultando algo destaca:

“Al final del día, una cosa es cierta, mi hija al igual que las otras víctimas no recibirán la justicia esperada, no habrá una sentencia, ni certezas, en algunos casos aún peor, la información acerca de sus familiares les ha sido arrebatada de nuevo”.

El señor Hoyuela reconoce que para él habría sido mucho mejor ver a Miguel “N” cumpliendo una sentencia por los feminicidios que cometió y destaca que hasta que no les comprueben que es él quien murió no tendrán un cierre, aunque no es un final feliz de su historia. El padre de María José lamentó que no se haya podido dar sentencia al feminicida.

Miguel no se arrepintió de ninguno de sus crímenes

Erendali Trujillo, abogada de María José y Cassandra explicó que el jueves pasado el feminicida llamó por teléfono a Fernanda, hermana de María José, situación que están investigando para saber cómo obtuvo esa información que era muy delicada y estaba protegida.

En la llamada Miguel se burló de las víctimas, le dijo a la hermana de María José que sabía que venía el aniversario luctuoso y que no se arrepentía de nada, pues él sabía lo que había hecho.

Esto no equivale a justicia, dice Cassandra, madre de María José