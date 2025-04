Hay que cambiar la forma hacer justicia, hay que hacerla cercana a la gente: Pedro López Juárez

En México es necesario cambiar la manera de hacer justicia y el cambio es hacer la justicia cercana a la gente, aseguró el candidato a Juez de Distrito, Pedro López Juárez.

En el conversatorio “Un café con los candidat@s” organizado por el Consejo Nacional de la Abogacía “Ignacio L. Vallarta”, Pedro López Juárez expuso que los servidores públicos, incluyendo a los jueces, deben ser abiertos y darle confianza a la gente.

“Cambiemos la manera de hacer justicia, no es lo mismo cambiar la forma que la manera, la forma ya está dada, la manera es lo que queremos cambiar ¿a qué me refiero? con la manera me refiero, en primer lugar a que haya una justicia más cercana a la gente, que las personas se sientan con esa confianza de acercarse al juzgador”, explicó.