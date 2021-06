BTS: J-Hope sorprende con el pelo blanco; aquí otros tonos de cabello que le quedan PERFECTO

J-Hope de BTS se volvió a convertir en tendencia esta mañana después de que subiera una foto en la que luce su nuevo cambio de look. El rapero se pintó el cabello de blanco y el ARMY está muy sorprendido, pues afirman que aún tono que le queda perfecto.

En un tiempo muy corto el también bailarín del grupo de k-pop dejó el color amarillo que utilizó para la promoción de Butter. Usualmente, los artistas cambian de look cuando tienen en puerta un nuevo proyecto, por lo que esto también ha levantado las especulaciones sobre un nuevo material discográfico.

Por el momento, BTS está promocionando el material físico de Butter que saldrá a la venta el próximo mes de julio y que incluirá una canción más, de la cual hasta el momento se sabe poco.

J-Hope nació para tener el cabello blanco

En redes sociales como Twitter la foto de Hoseok luciendo su melena blanca y unos lentes obscuros grandes se convirtió en tendencia, ya que los seguidores de la agrupación surcoreana destacaron lo bien que le quedaba este nuevo estilo.

Hobi con el cabello amarillo

Un color que es muy difícil de combinar es el amarillo, sobre todo, aquel que es muy fosforescente, sin embargo, el rapero de BTS no tuvo ningún problema en llevarlo durante la etapa de Butter. Este tono le dio más luz a su rostro y acompañó sus mejores outfits de primavera-verano.

J-Hope uso el cabello amarillo en Butter

El Rose Gold fue el tono perfecto para J-Hope

De acuerdo a ARMY, J-Hope luce muy bien los tonos claros, por eso uno de los favoritos por los seguidores es el rose gold, el cual lució muy bien durante la promoción del álbum "You Never Walk Alone".

J-Hope lució un tono rose gold

J-Hope impone su propio estilo con tonos castaños

Hobi no sólo luce a la perfección los colores llamativos, también los tonos serios como el castaño le quedan a la perfección. El artista surcoreano se ha tintado el cabello de los diferentes tipos de café, desde miel hasta aquellos más obscuros, pero a todos les ha dado su propio estilo.

