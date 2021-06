¡BTS ahora en cumbia! Lanzan cover de Butter en español y así se escucha

BTS sigue acumulando éxitos con su canción Butter, pues se dio a conocer que por cuarta semana consecutiva se ubicó en el primer lugar de la lista 'Hot 100' de Billboard, superando así el récord de que había logrado anteriormente con 'Dynamite'.

La banda de k-pop se ha convertido en un referente del género y un ejemplo a seguir, por eso muchos artistas le rinden tributo haciendo covers de sus temas. Ésta vez, Marito El Sarna hizo una versión en español de la nueva canción del grupo, pero lo que llamó más la atención, es que este sencillo es totalmente diferente al original, pues está en cumbia.

En el video el artista colombiano inicia con el beat de Butter y después cambia drásticamente al ritmo latino. “Suavemente soy como la mantequilla voy explotando entrando en tu corazón”, canta el intérprete en la primera estrofa.

En el clip Marito se encuentra en escenarios urbanos abandonados, sin embargo, los movimientos de cámara, la vibra de la melodía y la energía del cantante, permiten que la canción siga siendo animada e igual de disfrutable.

Butter de BTS en cumbia para tus fiestas

"Cuando me miro al espejo derrito tu corazón, como una superestrella. ¡Derecha a izquierda al beat! ¡Hazlo y rockeame así baby! Sabes que el swing, déjame enseñártelo a ti, derecha a izquierda al beat, ¡vamos, síguelo!" dice en el coro, el cual fue adaptado para esta versión.

El ARMY no ha dejado pasar este cover de BTS. Hasta el momento lo han recibido muy bien y han dejado en los comentarios del video apoyo y reconocimiento al artista que se atrevió a darle un tributo muy latino al grupo surcoreano.

“Gracias por regalarnos este cumbión, la gente no está preparada para saber qué es lo mejor en la cumbia”, dijo uno de los usuarios de Internet, mientras que otro escribió "Esperando para saber cómo suena en español e imaginar que jungkook canta el coro".

Esta no es la primera vez que Marito se anima a grabar algo de BTS, pues en el pasado también hizo cumbia “Life Goes On”. Otros temas que a los que les ha hecho un tributo son “Ropa Cara” de Camilo y “Hawái” de Maluma.

