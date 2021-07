¿Fraude en los MTV MIAW? Manelyk revela por qué no ganó un premio

Luego de haber estado nominada en la terna de “Filósofo viral”, Manelyk quien se diera a conocer por su participación en 7 temporadas de Acapulco Shore, la bella mujer hizo fuertes declaraciones contra los premios MTV MIAW, pues asegura que hubo un fraude para que ella no ganara la terna.

Y es que Mane, compartió un video en sus redes sociales en donde revela que de acuerdo a lo que ella piensa, los premios estuvieron manipulados y no se respetó los votos de las personas pues hicieron de todo para que ella no ganara.

¿Por qué no ganó Mane un premio en los MTV MIAW?

Pues de acuerdo con la propia Mane, las razones por las que no ganó, supuestamente tendrían que ver por que no aceptó participar en la reciente temporada de Acapulco Shore.

Además de no participar en esta nueva edición, Mane asegura que también le pidieron aparecer a lado de los nuevos integrantes de Acapulco Shore, situación a la que se negó pues no conoce a nadie, por lo que no le ve sentido para aparecer con ellos.

Y un tercer motivo por el que Mane cree que no ganó el premio fue que se ha negado a participar en “Acapulco Shock”, un programa especial en donde van invitados de la temporada de Acapulco Shore a comentar lo que sucede en cada capítulo.