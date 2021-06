Tu Madrina Mágica: ¿YouTube cancela el reality show de Manelyk González? ¡Entérate!

Apenas hace una semana se estrenó el primer episodio del reality show ‘Manelyk Tu Madrina Mágica’, y ya está en riesgo de ser cancelado. Esto lo anunció la misma Manelyk González, a través de su canal de YouTube, donde también se transmiten los capítulos de la polémica serie. Esto debido a algunas de las imágenes bastantes explícitas que se muestran en las imágenes.

En el intro del programa Manelyk dice que después de 28 años de haber sido una persona complicada, por no decir otra cosa, ahora quiere hacer el bien para que no le vaya mal en la otra vida. “Qué pasa cuando un día te despiertas y te das cuentas que si sigues por ese mismo camino, vas a terminar derechito en el infierno, ¿y quién car*** se quiere ir al infierno?”.

Según Mane de ese pensamiento surge la idea para crear este programa. “Lo primero que se me vino a la mente es aquel dicho ‘Haz el bien sin mirar a quién’... Así nació La Madrina Mágica, y con la ayuda de los especialistas más top haré realidad los sueños de todes aquellos que necesiten un empujón para ser las pe… empoderadas que el mundo necesita”.

Luego presenta su primer caso, el de una joven llamada Gee, quien no está a gusto con su cuerpo por el sobrepeso. Por lo que Mane se da a la tarea de conseguir un cirujano plástico que le haga una intervención quirúrgica de cuerpo completo, desde lipoescultura, implantes de busto, aumento de glúteos, entre otras cosas.

En el primer episodio todo parece ir normal, viajan a Colombia para la cirugía, se divierten en los días previos a la operación. Casi al final se ve el comienzo de la intervención, mostrando varias imágenes explícitas del cuerpo de la joven que se sometió al cambio radical. Sin embargo, en el segundo capítulo, las imágenes son algo más crudas.

Aunque las escenas tienen encima un filtro (una especie de blur, que hace que se difumine la imagen) tapando algunas partes perturbadoras: se puede ver sangre, procedimientos quirúrgicos, el cuerpo de la chica en sufrimiento, entre otros. Dicho video se estrenó hace tres días. Parecía que hoy habría un nuevo episodio, pero en lugar de eso, Manelyk publicó un video explicando muy brevemente el asunto de la cancelación.

“En el capítulo anterior de Manelyk Tu Madrina Mágica estuvimos a esto de ser cancelados, pero después de uno que otro ajuste y bastante blur levantamos el evento”, dijo la ex integrante de Acapulco Shore.

“Ya entendí que nuestro contenido puede ser un poco fuerte, explícito, así que cuidaremos más lo que ponemos sin dejar de mostrar el verdadero procedimiento, y darle el verdadero significado a la belleza duele pero sobre todo cuesta”, agregó.

Además dio a entender que por lo pronto no podrá seguir subiendo videos de ese tipo, en lo que se resuelve el asunto legal, porque esta producción podría estar infringiendo el reglamento de la plataforma YouTube. No obstante, para no dejar de seguir con esta línea, presentó una nueva idea.

“Y mientras los abogados de la Madrina S.A. de C.V, se ponen de acuerdo con nuestros amigos de YouTube, yo les presento ‘El Consultorio de la Madrina Mágica’, el único lugar donde ninguna pregunta es pend***. Todo lo que ves es operado y nadie lo niega. Resolveremos quejas y aconsejaremos a todes aquellos quieran ser parte de mi ejército de per**.

Este sería el segundo asunto legal en el que se ve inmiscuida Mane, luego de haber violado la veta electoral aceptando dinero a cambio de una mención a favor del Partido Verde Ecologista de México.

