¿Qué drama coreano del 2021 tienes que ver según tu signo zodiacal?

Corea del Sur estrenó diversos doramas a lo largo del 2021, Netflix tiene algunos de ellos. Algunos títulos se han posicionado como los más populares del año, pero si no te decides por cuál ver, tu signo zodiacal tiene el indicado para ti.



La personalidad de los signos es compleja y única y hay tramas que se adecúan a tu forma de ser y rasgos. El verano es la época perfecta para disfrutar de un maratón de dramas coreanos en una tarde de lluvia.



Según tu personalidad, estos son los dramas que tienes que ver de acuerdo a tu signo zodiacal, las historias tienen características similares a cada signo, desde la justicia, la sensibilidad, sociabilidad, entre otras.

Dramas coreanos por signos zodiacales

Aries

Doom at your service narra la vida de Tak Dong Kyung, una mujer con la peor racha de todas. Pierde a sus padres en un accidente y decide concentrarse en el trabajo, pero recibe es diagnosticada con un tumor. Desesperada, ruega al cielo que su miseria termine, pero aparece Myeol Mang, una deidad que le concede 100 días para vivir su mejor vida, pero deberá morir.



El signo se caracteriza por ser impulsivo y optimista. Tienen una gran vitalidad y son propensos a aventuras riesgosas.

Tauro

Clean with Passion for Now narra la vida de un CEO de una empresa de limpieza que tiene una fobia a los microbios, no soporta el polvo y suele evitar el contacto con la gente. Sin embargo, a su vida llegará una mujer que no se preocupa por la higiene y es todo un desastre.

Los Tauro son decididos, tienen una gran voluntad y les gusta estar en paz. Son respetuosos con las leyes y las reglas.

Géminis

Los Géminis son inquietos, siempre quieren todo al mismo tiempo, son imaginativos y tienen una gran inteligencia.

Law School, drama de abogados protagonizado por Ki Bum de Boys Over Flowers. La historia se centra en estudiantes de primer año que deberán resolver el caso de asesinato de un maestro y eminencia de la facultad. Los chicos conocerán sus límites tratando de aprender sobre la Ley.

Cáncer

Navillera, el drama basado en un webtoon narra la vida de un joven deportista que descubre una nueva pasión en el baile. El protagonista comenzará a tomar clases de ballet junto a un señor mayor que siempre soñó con convertirse en bailarín, pero su familia no lo apoya. Ambos forjarán una gran amistad para cumplir su sueño.



Los Cáncer se caracterizan por ser muy sensibles, constantes e impulsivos, pero casi siempre logran lo que se proponen.

Leo

El Mito de Sísifo es un drama de viajes en el tiempo que narra la vida del CEO de Quantum and Time Company. Es un hombre guapo e innovador, incluso es considerado un héroe en Corea del Sur, pero tras la muerte de su hermano comienza a comportarse de manera extraña. Un día, es salvado por una guerrera de élite del pasado en su intento por descubrir quién mató a su familia.

Leo tiene coraje y convicción. Son líderes por naturaleza, además de independientes y nunca se conforman. Son orgullosos y lucrativos.

Virgo

Vincenzo, el drama narra la vida de un abogado de la mafia italiana. Cuando regresa a Corea del Sur, intenta rehacer su vida y recuperar un tesoro enterrado en un edificio, pero se involucra en un caso contra una empresa corrupta. El villano se vuelve héroe gracias a todos sus trucos.



Este signo se caracteriza por ser muy perfeccionista y cuidar los detalles, además de apasionados y poco renuentes a compartir sus sentimientos.

Libra

Beyond Evil narra la vida de un detective que fue muy capaz durante sus años de servicio, ahora, es empleado de una oficina de policía. Cuando un nuevo agente de élite está a su cargo, deberán unir sus talentos para resolver un nuevo caso que tiene relación con un asesinato ocurrido hace 20 años.

Los Libra son elegantes, amables y les gusta la paz. Están al pendiente de los demás y son muy sociables, cuando pasa una injusticia, siempre actúan con diplomacia.

Escorpión

Los Escorpio son apasionados, decididos, nobles y emocionales. Les gusta descubrir el lado oculto y misterioso de las cosas.

The Uncanny Counter es un drama que narra la vida de un grupo de jóvenes que tiene habilidades especiales para ver seres sobrenaturales, por lo que deciden crear un escuadrón para atraparlos a todos.

Sagitario

You are my spring narra la vida de Kang Du Jung, una gerente de un hotel que logra terminar la universidad gracias a la ayuda de las becas. Ahora, es una gran gerente de un lugar de 5 estrellas, pero a pesar de superarse, tiene mala suerte en el amor, ya que elige a las peores citas.

Son joviales y les gusta la justicia. Su sinceridad, curiosidad y superarse a sí mismos son sus características. Siempre están en movimiento.

Capricornio

Mouse, drama de psicópatas que narra la vida de un grupo de agentes. En la actualidad, existe una tecnología capaz de detectar a las personas que podrían tener una mente de asesino o conductas alarmantes.

Los Capricornio suelen analizar a las personas, tiene un buen juicio y siempre saben cuando mientes. Son reservados y ambiciosos, además de ocultar sus emociones.

Acuario

Nervetheless, el drama de Song Kang narra la vida de un chica llamada Na Bi, quien sufre la infidelidad de su novio. Sin embargo, se enfrentará a una decepción mayor cuando conozca a un nuevo estudiante que no cree en el compromiso, pero la convencerá de tener una relación de amigos con beneficios mientras poco a poco ella se enamora.

Este signo se caracteriza por huir del compromiso, pueden parecer románticos y hacer que te sientas especial, pero en cualquier momento pueden romperte el corazón. Son muy independientes y saben cómo usar su encanto a su favor.

Piscis

Mudanzas al cielo narra la vida de un chico que pierde a su padre y sufre del Síndrome de Asperger. Su tío decide hacerse cargo de él para que juntos puedan administrar el negocio familiar, el cual se trata de almacenar las pertenencias de las personas que ya murieron.

Son muy compasivos, artísticos y emotivos. Son receptivos ante los demás, aunque su personalidad es una de las más complejas de entender.