Papá de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme fue dado de alta después de sufrir por Covid-19; así lo dio a conocer el artista

El líder y vocalista de Grupo Firme, Eduin Cazares dio a conocer que tras sufrir la angustia de saber que su padre contrajo Covid-19, después que se negara a vacunarse, por fin fue dado de alta y se encuentra bien de salud.

A través de sus redes sociales el intérprete de “Ya no vuelvo contigo”, informó a sus seguidores que su padre estaba fuera de peligro, subió una imagen en donde se puede ver que aún sigue en cama, pero escribió junto a la fotografía que después de un mes de lucha por fin fue dado de alta.

También agradeció a los médicos encargados del cuidado y atención de su padre, que hicieron lo necesario para salvarle la vida y siempre estuvieron al pendiente de cada una de sus necesidades.

Seguido de la imagen subió unas historias en donde explicó que los gastos del hospital donde fue atendido su padre los pagará con el dinero que tenía ahorrado, fruto de su trabajo, por lo que invita a todas las personas a hacer caso a las autoridades y ponerse la vacuna, pues a consecuencia de no hacerlo es que su papa se contagió del virus.

Agradeció a los doctores. Foto: especial

“Que tal familia buenas tardes, me encuentro aquí con mis ahorros que eran para algo que tenía planeado hacer, construir, no sé, que batallé bastante para conseguirlo y lo voy a ir a gastar en el hospital, porque gracias a Dios mi papá se recuperó, bueno está en proceso de, pero ya no dieron de alta y tengo que ir a pagar esa deuda que es carísima, muy cara, entonces yo quiero recomendarles, si lo quieren tomar bien, si no lo quieren tomar no me importa es muy su problema, es su dinero y su vida, pero si les recomiendo que se vacunen, te vas a enfermar un día, es gratis la vacuna, vacúnate”, dijo el cantante.

GB