Pepe Aguilar revela cómo es ser vecino de Kim Kardashian

Pepe Aguilar ha tenido una carrera muy exitosa y muestra de ello es que ha podido adquirir diversas propiedades, entre ellas, una gran casa en Los Angeles, en un vecindario en el que también viven varias estrellas de Hollywood, entre ellas Kim Kardashian y sus hermanas.

La Dinastía Aguilar ha logrado posicionarse como una de las favoritas del público, pues don Antonio Aguilar y Flor Silvestre abrieron el camino para que su familia pudiera meterse al mundo de la música. Y si sus carreras se han mantenido a lo largo de los años es que tanto Pepe, como sus hijos: Ángela y Leonardo, heredaron el talento de sus ancestros.

Actualmente la familia vive se encuentran viviendo en el rancho de El Charro de México, pero también tienen una mansión en Los Ángeles, California, de la cual ha hablado el intérprete de "Por Mujeres como tú".

Así es Kim Kardashian como vecina

En una entrevista con Yordi Rosado, el cantante conversó sobre la experiencia de ser vecino de la familia Kardashian-Jenner. Dijo que las celebritys viven ahí desde hace varios años y que su casa está tan cerca de la de ellas que hasta podría "stalkearlas".

También dio a conocer que en el mismo vecindario se encuentran los cantantes Drake y The Weeknd, quienes tienen su residencia en su misma calle.

De hecho, durante una entrevista con El Escorpión Dorado, el cantante y el youtuber pasaron frente a la casa de los artistas. En aquella oportunidad indicó que por ejemplo, en la casa de The Weeknd hay una caseta de seguridad para controlar quién ingresa a su propiedad.

A pesar de tener de vecinos a estas personalidades internacionales, el cantante de regional mexicano ha dicho que no tiene contacto con ellos. Explicó que vive desde hace más de 10 años en la unidad habitacional y hasta el momento no ha entablado alguna conversación con estas estrellas de Hollywood. "Prefiero que no me saluden para no saludar", dijo en tono de broma.

