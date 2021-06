Flor Silvestre y Antonio Aguilar: La foto inédita de los abuelos de Ángela y Aneliz

Los cantantes Flor Silvestre y Antonio Aguilar fueron destacados artistas de la Época del Oro del Cine en México, y aunque se les ha visto en una gran cantidad de imágenes, sus nietas Majo y Susana dieron a conocer una foto inédita de sus abuelos, de quienes también son nietas Ángela y Aneliz Aguilar.

Flor y Antonio tuvieron dos hijos, Pepe y Antonio Jr., quienes también han dedicado su vida a la música y a su vez han transmitido el gusto por los escenarios a sus respectivos hijos, por lo que la familia es considerada una de las dinastías más importantes de la música regional.

La pareja participó en una gran cantidad de películas y aunque han pasado varios años siguen siendo muy recordados, sobre todo por sus nietos, quienes constantemente comparten en sus redes sociales fotos de sus abuelos, destacando siempre la buena relación que tenían con ambos.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar como felices abuelos

En enero de este año, Flor Susana Aguilar y María José, quienes son hijas de Antonio Jr. compartieron en sus cuentas de Instagram unas fotos inéditas de sus abuelos, en estas se puede ver a la pareja muy feliz acompañada de Susana Carrillo, madre de las cuatas.

La pareja luce feliz con sus nietas recién nacidas. Foto: Especial

"@majo__aguilar y yo recién nacidas, con mi abuelito Antonio, mi abuelita Flor y mi mamá. Mis abuelos siempre aquí, siempre en mi, para siempre. - Gracias por las fotos, ma", fueron las palabras con las que Susana, publicó la imagen que causó gran revuelo en las redes por mostrar otra faceta de los cantantes.

Por su parte, Majo explicó en su publicación que fue su mamá quien encontró las fotos donde se puede ver a ella y su hermana recién nacidas. "He de confesar que lloré un poquito cuando me las envió. Les aprendí tanto y los admiro cada día más; También los valoro y extraño mucho, pero sé que siempre estarán en mí, y siempre están en mi corazón", escribió.



Algo que también sorprendió a los seguidores de ambas jóvenes de 26 años es que dejaron saber a sus fans que son cuatas, pues aunque nacieron el mismo día no se parecen en nada físicamente, aunque si comparten el gusto por la música, pues ambas debutaron hace varios años, aunque sólo Majo eligió el camino de los escenarios como carrera.

Las hermanas Aguilar dieron a conocer con esta imagen que son cuatas. Foto: Especial

