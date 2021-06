Mads Mikkelsen se acercó a Jhonny Depp para hablar sobre "Animales Fantásticos 3"

Después de que el caso entre Jhonny Depp y Amber Heard se convirtiera en uno de los divorcios más impactantes de los últimos años, el actor se vio en medio de la tormenta, pues perdió algunos de los proyectos más importantes que tenía después de haber sido acusado de violencia doméstica; situación que, a pesar de haber negado en repetidas ocasiones, lo dejó marcado para el resto de su carrera como actor.

El regreso de Depp a la pantalla se esperaba en dos de las secuelas más importantes para Disney y Warner Bros: Piratas del Caribe y Animales Fantásticos 3, respectivamente. Sin embargo, el ser acusado de "golpeador" por parte de la prensa ocasionó que amabas compañías decidieran modificar el rumbo de esos proyectos. En el caso de la franquicia de Harry Potter, la compañía encargada de la producción tomo la decisión de solicitarle al actor que saliera del proyecto en cuestión.

Jhonny Depp participó en la segunda entrega de la saga. Foto: Twitter @OriaCst

Un nuevo Grindelwald

Warner Bros decidió reemplazar a Jhonny Depp, quien interpretó al personaje de Grindelwald en la segunda entrega, por el actor Mads Mikkelsen. Jhonny ya había filmado una escena del guion y, a pesar de ello, Warner decidió entregarle el monto total estipulado en su contrato; aunque la noticia de que no formaría parte de la película conmocionó a los fanáticos de esta saga, quienes esperaban ver al actor una vez más como parte del mundo mágico.

Al respecto, Mads Mikkelsen aseguró que él no consideró justa la decisión de apartar a su colega del proyecto y que, en cuanto se enteró, sintió la necesidad de hablar con Jhonny al respecto. Sin embargo, él sabía que así es la industria del entretenimiento y que todo debe resolverse de manera casi inmediata y confesó que la producción lo llamó de un momento a otro para proponerle el papel.

Mads Mikkelsen espera cambiar hasta la apariencia del personaje. Foto: Twitter @ArcemSeries

¿Regresará el éxito al mundo de Harry Potter?

A pesar de sus intenciones, Mikkelsen dijo que no conoce lo suficiente a Jhonny Depp como para abordarlo de esa manera, por lo que después de leer el guion, solo aceptó la propuesta y, aunque fue un tema bastante controversial, Mads está mocionado con la oportunidad que tendrá en Warner Bros. A pesar de admirar el trabajo de su antecesor, el nuevo Grindelwald no quiere repetir la misma actuación de Jhonny, pero aseguró que desea complementarla con sus impresiones del personaje. Al respecto, los fanáticos del mundo mágico tienen grandes expectativas, pues las primeras dos entregas de la saga no representaron el éxito que esperaban.

