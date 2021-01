Pelea entre Johnny Depp y Amber Heard no termina; el actor la acusa de mentir a un hospital para niños

La pelea legal entre Johnny Depp y Amber Heard está lejos de resolverse, sobre todo ahora que un juez rechazó el pedido del actor de anular la contrademanda de su ex esposa y que se diera a conocer que ella mintió a un hospital para niños.

Después de su separación, Amber Heard anunció públicamente que donaría los siete millones de dólares que le correpondían de su divorcio. Los centros beneficiados serían la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Hospital Infantil de Los Ángeles.

Sin embargo, de acuerdo a la investigación realizada por los abogados de Depp, la promesa nunca fue cumplida, ya que el dinero no fue depositado al nosocomio de atención infantil.

Según Daily Mail, las autoridades del sanatorio enviaron una carta en 2019 para preguntar si la actriz realizaría la donación, pues en sus registros hubo una aportación, pero sólo 100 mil dólares: no de 3.5 millones como se había comprometido. En tanto la ACLU no quiso revelar si recibió o no el dinero.

El actor de Piratas del Caribe y sus abogados, argumentan que su ex esposa mintió como lo hizo durante el juicio que mantienen por maltratos físicos desde 2017. Hasta el momento hay 12 agresiones probadas de parte de Depp, según la información que obtuvo The Guardian del juicio entre el intérprete y The Sun.

Elaine Charlson Bredehoft, defensora de la actriz, no especificó las cifras que donó Heard, pero indicó que tiene la intención de completar los siete millones.