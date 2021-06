¿Cynthia Rodríguez está embarazada? Carlos Rivera revela que ya quiere ser papá

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez a son de las parejas más seguidas de la farándula mexicana; sin embargo, pocas veces llegan a hablar del amor que se tienen, eso incluso ha llegado a ser motivo para cuestionar la sexualidad del cantante, quien en constantes ocasiones ha dejado claro que no tiene ojos más que para la conductora. En esta ocasión dejó claro su deseo de ser papá cuanto antes.

El ex académico declaró que no le importaría tener hijos con la conductora de ‘Venga la Alegría’ antes de casarse con ella: “También pensamos en hijos, esperemos que pronto…”, dijo al ser cuestionado por la prensa sobre formar una familia con Cynthia y posteriormente le preguntaron si antes o después del matrimonio por lo que comentó, “como sea, si se da antes, ni modo”, expuso.

Cynthia está advertida de lo que quiere Carlos

Carlos Rivera agregó que Cynthia sabe que él quiere dos hijos, sin importar el género. Mencionó que en la actualidad ambos son muy felices, pero que no tienen planes cercanos para casarse, “estamos felices como estamos, no estamos todavía mucho en eso, estamos muy tranquilos como estamos”, argumentó.

Está enamoradísimo de la guapa Cynthia. Foto: Especial.

Sin embargo, reconoció que sí le gustaría casarse, pero “en algún momento será pero no nos urge. Llevamos ya muchos años juntos y estamos muy felices así, no es que no planeemos, no es que no pensemos en eso, pero ahorita no le estamos dando una fecha de que tiene que ser ya”, concluyó.

Su amor ha sido un misterio

Los detalles sobre el romance entre el cantante y Cynthia no son públicos. Se sabe que ellos se conocieron en 2005 cuando participaron en el reality La Academia. Pero fue en 2015 cuando comenzaron los rumores de un amorío y finalmente en 2016 hicieron pública su relación. Siempre han mantenido su relación en lo privado, pues no quieren que los reflectores afecten a su amor.

Los cantantes han hecho público que su amor va más allá de los malos comentarios y de los rumores sobre la veracidad de su noviazgo; al respecto, Cynthia ha dicho que “cuando sabes lo que tienes y tienes una relación cerrada, no vamos a abrir la puerta, sabes lo que tienes y la gente que te ama también lo sabe, con eso basta”.

