Cynthia Rodríguez revela sus intimidades; esto es lo que siempre quisiste saber

La actriz Cynthia Rodríguez dejó con la boca abierta a sus fans en Instagram con su dinámica de preguntas y respuestas en la que reveló sus intimidades, por lo que sus seguidores pudieron enterarse de todo lo que siempre quisieron saber de la guapa conductora del matutino Venga la Alegría.

Rodríguez, quien es originaria de Monclova, Coahuila, y tiene 37 años, se ha ganado un gran cariño del público, lo que se refleja en que cada día suma más seguidores en las redes sociales, llegando a 3.2 millones de fans en Instagram y otros miles en Facebook y Twitter.

La novia del cantante Carlos Rivera ha dejado claro que no sólo es talentosa para la música, la actuación y la conducción, si no también se ha convertido en un referente de moda y estilo, pues en más de una ocasión a dejado a las redes sin aliento con sus atrevidos looks.

Para aprovechar su éxito en Instagram, la guapa conductora de VLA decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas con sus fanáticos, donde dio a conocer a su peluda mascota, también reveló algunos secretos de belleza y si le gustaría hacer teatro musical.

Rodríguez dejó que sus fans conocieran más de ella. Foto: Especial

Cynthia revela cuánto mide, su peso y más

Para complacer a sus millones de fans en redes, la guapa conductora dio a conocer que sí tiene mascota y hasta presentó a sus pequeña perrita Yorkshire llamada Mía. También dijo que le encantaría hacer teatro musical, y de hecho antes de la pandemia estaba por empezar un proyecto que se canceló.

Pero una de las revelaciones que más llamaron la atención fue que confesó cuánto mide y su peso, afirmando que su estatura está entre el 1.68 y 1.69 y que pesa 54 kilos, una pregunta que dio a conocer muchos de sus fans le hicieron y por eso decidió responder con toda la sinceridad.

Cynthia dejó sorprendido a sus fans con sus revelaciones. Foto: Especial

