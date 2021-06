Silvia Pinal insultó a Pedro Infante; lo llamó "ignorante" y estos fueron sus motivos

La actriz Silvia Pinal es considerada una de las divas del cine en México, quien grabó varias películas con el también ídolo de la época Pedro Infante, pero sabías que hace varios años causó una gran polémica al insultarlo y llamarle ignorante, pues estos fueron sus motivos.

En el año 2019 Pinal estrenó la bioserie que habla de su vida y fue producida por Karla Estrada. La encargada de dar vida a la actriz fue Itatí Cantoral, y el show lleva por nombre "Silvia Pinal, frente a ti", programa que ha dado de que hablar por las revelaciones que se han hecho sobre los romances de la madre de Alejandra Guzmán.

La también exesposa de Enrique Guzmán, actualmente tiene 89 años, pero debutó como actriz en 1949, cuando tenía 18 años. Obtuvo reconocimiento internacional con su actuación en una trilogía de películas del director Luis Buñuel, y es considerada pionera del teatro de comedia musical? y de la televisión en México.

Silvia y Pedro realizaron varias películas juntos. Foto: Especial

¿Por qué Silvia llamó ignorante a Pedro?

En una entrevista con el periodista Jorge Poza, la actriz habló sobre su serie y los personajes que en ella se retratan, por lo que no pudo evitar tocar el tema del El Ídolo de Guamúchil, de quien expresó: “Pedro era un amor. Pedro era muy inocente, muy ingenuo y muy ignorante. Yo nunca lo critiqué, al contrario”.

Sin embargo, aunque Pinal no digo esas palabras con el afán de ofender a Infante, muchos fans del actor no han visto con buenos ojos las declaraciones de la actriz, quien además afirmó que se reservó muchas cosas de su relación con Infante, pues existen "cosas que no tienes por que ventilar, son tan hermosas".

A pesar de llamarlo ignorante, quienes conocen la relación que los actores llevaron aseguran que los artistas llevaban una excelente relación, de hecho es la propia Pinal quien dio a conocer que el ídolo de México le llamaba "Chivita" de cariño, dejando ver así que tenían una buena amistad.

Silvia y Pedro llevaban una buena relación. Foto: Especial

kyog