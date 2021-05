Silvia Pinal: Así fue su boda con Rafael Banquells ¡cuando ella era menor de edad! FOTO

Hablar de Silvia Pinal, es hablar sobre una de las mujeres con mayor reconocimiento en el mundo de la televisión mexicana, pues la primera actriz de cine, teatro y televisión ha logrado destacar en diversos ámbitos.

Fue gracias a su talento, simpatía y belleza que Silvia Pinal se consolidó además como una importante empresaria, política y productora mexicana.

Vale la pena recordar que Pinal comenzó su carrera en el teatro y para el año 1949 incursionó en el cine y televisión; desde entonces la famosa también se caracteriza por el amor a su familia, pues ha consolidado una dinastía llena de mujeres que al igual que ella, destacan en la escena de la fama.

Sin embargo, su vida y su trayecto al éxito no fue nada fácil, pues la vida de Silvia Pinal estuvo llena de complicaciones y de disgustos, empezando por su padre, quien no la reconoció de inmediato debido a que ella fue concebida fuera del matrimonio de don Moisés Pasquel, quien no quiso tener contacto con Silvia durante 11 años.

Otro de los mayores retos que más tarde enfrentó la famosa, corresponde a su boda a temprana edad, pues Silvia Pinal contrajo nupcias cuando aún era menor de edad.

La boda de Silvia Pinal cuando era menor de edad

En 1947, Silvia Pinal era una joven de tan sólo 17 años de edad, aceptó casarse con Rafael Banquells de 30 años de edad en ese momento, con quien tuvo a su primera hija, la actriz conocida como Sylvia Pasquel.

EN diversas ocasiones, le han preguntado a la actriz los motivos por los cuales decidió contraer matrimonio a tan corta edad, y con un hombre que le duplicaba los años.

Por desgracia, el motivo de su boda no fue el amor, sino que ella aceptó casarse debido al "yugo" que la familia ejercía sobre ella, quien deseaba tener mayores libertades y ser más independiente, además de construir su carrera artística.

"Cambié de padre por uno más blando que me estimuló en mi carrera [...] No era un amor de los enloquecidos", estas han sido algunas de las declaraciones de la famosa años después de su matrimonio con el director.

Silvia Pinal en su boda a los 17 años. Foto: Especial

