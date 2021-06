Christian Nodal dice que anillo de 60 millones de pesos es una estupidez

Christian Nodal y Belinda son, sin duda, la pareja más famosa del momento. Desde que anunciaron su compromiso el 25 de mayo de este año, los rumores respecto a un posible embarazo y los detalles del especial momento en que el cantante le planteó a la actriz la posibilidad de pasar juntos el resto de sus vidas han generado grandes expectativas en el público, pues se espera que esta sea una de las bodas más importantes en la industria del entretenimiento.

Su compromiso

Christian Nodal contó en una entrevista para el programa "El gordo y la flaca" que a él le hubiera gustado pedirle matrimonio a Belinda desde los primeros meses de su relación. Por ello, el cantante está muy emocionado de llegar al altar con la actriz mexicana, quien logró conquistarlo hasta el punto en el que, de acuerdo con sus palabras, él ya no puede conciliar el sueño si no están en la misma cama.

Fue durante un viaje a España donde Nodal decidió que montaría un espectáculo de casi 25 mil euros para sorprender a su enamorada en un exclusivo restaurante en Barcelona. Por si fuera poco, el intérprete de "Adiós amor" decidió entregarle a Belinda un costoso anillo en corte esmeralda valuado en 60 millones de pesos, situación que sorprendió a los medios de comunicación y a la opinión pública.

Los cantantes se comprometieron en España. Foto: Instagram @belindapop

¿Qué dijo Christan Nodal al respecto?

A través de TikTok, la plataforma de videos cortos, el perfil @m_hablando difundió el fragmento de una rueda de prensa en la que se cuestiona al cantante sobre el costo del anillo. Él, con una actitud tranquila, explicó que en Estados Unidos suele compartirse el valor de las joyas de forma común por parte de los diseñadores; pues en este país no hay problemas de inseguridad y no representa ningún peligro para las personas que venden las piezas o que las adquieren.

Incluso, admitió que, en comparación con otros anillos, el regalo que él le dio a Belinda es "una estupidez", por lo que no entiende por qué hay tanta polémica al respecto. Los comentarios respecto al accesorio con el que le pidió matrimonio a Belinda no fueron del agrado del cantante. Christian Nodal dijo que el etiquetó a la marca porque fue un honor trabajar con el diseñador, con quien ha coincidido en otros proyectos. Finalmente, el intérprete aseguró que lo importante no era el costo del anillo, sino que él ama a Belinda, por lo que luchará para darle lo que se merece y nadie tiene derecho a opinar.

