Aunque Christian Nodal desmintió embarazo de Belinda, ella tuvo un descuido y se le ve su "pancita"

Los rumores de un posible embarazo de Belinda, tomaron fuerza este fin de semana, luego que la cantante acudió en compañía de su prometido Christian Nodal a celebrar el cumpleaños de la hermana de éste a un paradisíaco lugar de nuestro país.

Y es que salieron a la luz varios videos en los que se puede apreciar a Belinda cubrirse el vientre, además en un videoclip se escucha decir a la cantante que tiene 13 semanas.

Y otra de las situaciones que también puso en alerta a los fanáticos de la pareja es que Belinda evitó tomar una sola gota de alcohol pues se sabe que las personas embarazadas no deben ingerir ningún tipo de bebidas alcohólicas y otro tipo de drogas.

Sin embargo, recientemente salió un video en el que se ve a Belinda supuestamente “consumir” una bebida alcohólica con lo que podría poner fin a rumores, sin embargo, usuarios de redes sociales se percataron que la cantante solo mojó sus labios y jamás se le vio dar el sorbo a dicha bebida.

Ante esta situación queda claro que la cantante no quiso beber para cuidar de su salud y muy probablemente de su bebé, sin embargo, una fotografía que se tomó con su prometido después del concierto que éste ofreció en Monterrey podría ser el descuido más grande de la pareja.

¿Están esperando bebé?

Tal y como lo mencionamos anteriormente, en las últimas horas ha circulado una fotografía en la que se le ve a la feliz pareja posar luego del concierto que Christian Nodal ofreció en Monterrey la noche de anoche.

Ambos con un look muy natural, pero llamó la atención la bella Belinda pues a diferencia de el fin de semana, no cubrió su vientre y se puede alcanzar a ver que no luce plano como siempre estamos acostumbrados a verla.

Beli esa noche portaba un croptop en color negro y unos jeans a la cadera por lo que el vientre de la cantante era perfectamente perceptible y se puede notar su vientre el cual estar un poco más abultado de lo normal.

Foto: Captura de pantalla

La fotografía fue compartida en una cuenta de instagram llamada @escandalo_o y ahí usuarios de esta red social comenzaron a debatir sobre si está o no embarazada la cantante, y muchos aseguran que incluso la rubia tiene cara de estar esperando un bebé.

