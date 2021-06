Belinda es la CULPABLE de la pelea entre Lupillo y Juan Rivera

Hace algunos días, Lupillo Rivera hizo público el proceso de cómo cubrió el tatuaje del rostro de Belinda que se puso hace algunos años cuando ambos eran pareja, sin embargo, “El Toro del Corrido” lo hizo en medio de un gran caos en su vida familiar.

Y es que la familia Rivera se encuentra en el ojo del huracán debido a que todos están peleando entre todos, el más claro ejemplo es la fuerte pelea que sostienen por medio de redes sociales Lupillo y Juan Rivera.

Esto es un poco sorprendente para los fanáticos tanto de Lupillo como de Juan, pues ambos eran muy unidos, sin embargo, el menor de los hermanos de Jenni Rivera reveló que la culpable de sus peleas es nada más y nada menos que Belinda.

Así como lo lees, de acuerdo con Juan Rivera, Belinda es una de las causantes que él y Lupillo pelearán, así lo reveló en el programa Chisme No Like, emisión que conducen Javier Ceriani y Elisa Beristain.

De acuerdo con el propio Juan Rivera, Belinda es una de las causantes del distanciamiento que tiene con Lupillo pues fue el año pasado cuando la cantante anunció públicamente su romance con Christina Nodal cuando comenzó el calvario para los hermanos Rivera.

Y es que Juan recuerda que fue por las mismas fechas cuando él y Lupillo estaban promocionando una gira musical, pero debido a la recién relación entre Belinda y Christian Nodal, “El Toro del Corrido” ya no quería dar entrevistas.

Esto le habría provocado problemas con los patrocinadores del concierto pues, de acuerdo con Juan, las entrevistas ya estaban pactadas por lo que era una falta de respeto para la gente y también con los patrocinadores.

“Mi carnal quería dejar de hacer entrevistas, yo le dije: ‘carnal nosotros tenemos un compromiso, tenemos que dar las entrevistas, tenemos que dar la cara, si tu cometiste el error con esta mujer (Belinda) eso es rollo tuyo, yo no puedo quedar mal, el proyecto no puede quedar mal’, pues ya no quería dar entrevistas cuando los patrocinadores pagaron por eso”, dijo Juan Rivera a Elisa Beristan y Javier Ceriani