Christian Nodal habla por primera vez del supuesto EMBARAZO de Belinda, ¿Será papá pronto?

Tras varios días en los que se ha especulado que Belinda está embarazada, es el propio Christian Nodal quien habló en conferencia de prensa con diferentes medios de comunicación que se dieron cita en Monterrey, ciudad en donde regresa a los escenarios presencialmente con su tour “AyAyAy”.

En la plática con los medios de comunicación, además de hablar de su retorno a los shows en vivo, Christian Nodal fue cuestionado sobre su vida personal, pues ahora ya es un hombre comprometido con una de las mujeres más bellas y talentosas de la industria.

La pregunta era inevitable: ¿Vas a ser o no papá?, se escucha cuestionar directamente un reportero a Christian Nodal, ante esto el intérprete de temas como “Te falle” y “De los besos que te dí” no tuvo más opción que despejar las dudas y rumores que han estado alrededor de su relación en los últimos días.

“Voy a ser papá muy, muy pronto pero con un disco que va a salir muy pronto, no lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas no sé si lo haremos público o será privado es algo que hasta la fecha no se hablado, mi pareja y yo somos de hacer las cosas paso a paso y bien hechas, tal cual nos acabamos de comprometer, sigue la boda y después de estar casados disfrutamos un ratito y ya un bebé” dijo Christian Nodal sin tapujos a los medios de comunicación