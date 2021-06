Kim Kardashian rompe el silencio y revela por qué se divorcia de Kanye West

El divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West fue una de las noticias de los últimos meses que sacudió la farándula internacional pues durante casi siete años fueron una de las parejas más polémicas del espectáculo, sin embargo, poco a poco ha ido surgiendo nueva información sobre la ruptura de la pareja y en esta ocasión fue la modelo y empresaria quien reveló los motivos que la orillaron a separarse del rapero.

Fue en último capítulo de la exitosa serie “Keeping up with de Kardashians’ donde Kim mostró su lado más humano y se sinceró con su mama, Kris Jenner, a quien conmovida le explicó que la soledad y la incompatibilidad fueron los elementos claves para finalmente tomar la decisión de separarse del padre de sus cuatro hijos.

Con actitud calmada, la modelo californiana inició su discurso comparando su relación con la de su hermana Khloe Kardashian y Tristan Thompson, quienes se mantienen juntos pese a los escándalos que protagonizaron por la infidelidad del basquetbolista, por lo que aseguró que le hubiera gustado luchar pos su matrimonio como lo hicieron ellos.

Kim le expresó su a su madre que se sentía verdaderamente sola y aseguró que no se siente plena, aunque ha logrado superar las expectativas que tenía en su vida, aseguró que de nada sirven todos sus logros cumplidas si no hay nadie con quien disfrutar los éxitos.

También reveló que se dio cuenta que se la relación con Kanye West era mejor si estaban alejados pero que es una situación triste pues se dio cuenta que el amor ya no era suficiente ya que no es normal que las parejas vivan alejadas.

La también estudiante de derecho enfatizó que cumplir 40 años le abrió los ojos ya que pudo evaluar de mejor manera la situación para tomar la mejor decisión para ella y para sus hijos, recalcó que está en busca de una persona que la haga feliz con quien disfrute ver su programa favorito, hacer ejercicio y todas esas cosas que hacen los matrimonios estables, sin embargo, manifestó que no está tiene prisa de encontrar el sustituto de Kanye West.

Por su parte, Kris Jenner se mostró consternada ante las revelaciones de su hija, incluso, en algunos momentos de la conversación tuvo que limpiar las lágrimas de su rostro pues le pareció muy difícil la situación de Kim a quien le confesó que hacía mucho tiempo que no la veía plena y le dijo a su hija que solo quería verla feliz por lo que la apoyará en todo lo necesario para que supere esta complicada etapa.

Por último, Kim Karsadhian recalcó que está lista para volver a ser feliz, con o sin el amor de un hombre por lo que aseguró que no apresurará el proceso.

Kanye deja de seguir a las Kardashian

Todo parece indicar que Kanye West ya no quiere tener ningún vínculo con la polémica familia de su ex pareja pues recientemente se dio a conocer que el rapero dejó de seguir a las Karsadhian en redes sociales, excepto a Kim, con quien, quiera o no, seguirá teniendo una relación por sus hijos aunque su relación sentimental haya finalizado.

Cabe mencionar que el rapero ya encontró consuelo en los brazos de la modelo rusa Irina Shyak, con quien fue captado en plan romántico en unas vacaciones en Francia, sin embargo, aún no confirman su nueva relación. Kim asegura que se sentía sola. Foto: Especial

