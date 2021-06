Esto dijo Kim Kardashian sobre la relación de Kanye West con Irina Shayk

Ahora que la noticia de Kanye West e Irina Shayk mantienen una relación amorosa, es más que un rumor, luego de que los captaron juntos saliendo de un aeropuerto, queda la duda de cuál habrá sido la reacción de la ex esposa del rapero Kim Kardashian, con quien estuvo casado 7 años.

En un inicio solo se había rumorado que West y Shayk tenían meses saliendo en secreto. Pero no fue sino hasta que un paparazzi los captó juntos, supuestamente que acababan de aterrizar desde Francia, donde tuvieron una cita romántica por el cumpleaños de Kanye, que el mundo lo confirmó.

Ante esto, la estrella de “Keeping Up With The Kardashian”, ya se ha expresado. De acuerdo a un medio internacional, varias fuentes confirmaron que Kim no tiene problemas con su ex. Incluso, le mandó un amoroso mensaje por su cumpleaños. Y que Kim no está para nada molesta con la relación, y Kanye e Irina siguen con el romance.

"Kim está bien con eso", dijo una fuente. "Ella solo quiere que él sea feliz y saludable". Otra fuente también dijo: "Kim está estudiando y se concentra en los niños". Kardashian, de 40 años, solicitó el divorcio de West, de 44, en febrero de este año. La pareja separada comparte cuatro hijos: North de 7 años de edad, Saint de 5, Chicago de 3 y Psalm de 2.

Al principio, la directora ejecutiva de KKW Beauty parecía tener dificultades con su decisión de separarse después de siete años de matrimonio. Incluso, en el episodio más reciente de "KUWTK", rompió en llanto diciendo que se sentía como un "fracaso", con tres matrimonios fallidos.

Acerca de la vida amorosa de Kim también ha habido algunos rumores que la han vinculado con ciertos personajes, sin embargo, aunque sea cortejada por celebridades, empresarios y hasta miembros de la realeza, simplemente Kim no está lista para tener una cita.

"Ella no está buscando lanzarse a nada, pero mantiene la mente abierta", dijo la fuente.

West, por otro lado, no perdió mucho tiempo. Pues trascendió que había estado buscando a Shayk, desde inicios de la primavera. "Kanye e Irina se conocieron a principios de la primavera y habían estado en contacto desde entonces, pero no comenzaron a 'verse' regularmente hasta hace unas semanas", agregó la fuente.

West y Shayk fueron vistos de vacaciones en Provenza, Francia, el martes poco después de su cumpleaños. La pareja aterrizó juntos en un aeropuerto de jet privado en Nueva Jersey el miércoles, luego de su romántica escapada francesa. Esta es la primera persona con la que West ha estado vinculado desde su separación de Kardashian.

