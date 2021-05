Danna Paola presume cinturita en Instagram y deja sin aliento a sus seguidores

Danna Paola no ha parado de trabajar en este 2020, sobre todo luego de que lanzó su disco Knock Out (K.O), proyecto para el que reforzó su nueva imagen, en la que sigue luciendo un efecto de tono rubio en el cabello combinado con castaño, además de sorprender con favorecedores looks con los que deja ver su cinturita y deja sin aliento a sus millones de fans.

Hace unos días se dio a conocer que la cantante de 25 años será parte de los mentores para el concurso de talentos llamado "Top Star: ¿Cuánto vale tu voz?", que se realiza en España, país en el que se encuentra actualmente y al que también viajó hace unos meses para promocionar su proyecto musical.

La mexicana se dio a conocer en el país europeo gracias a su participación en la serie "Élite", donde dio vida a Lucrecia "Lu", y compartió grabaciones con la actriz española Ester Expósito, con quien formó una gran amistad que se rumora terminó hace algunos meses.

Danna Paola deja sin aliento

La intérprete de canciones como "Calla tú", "Oye Pablo" y "Sodio", presumió este sábado una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde la siguen 30.6 millones de seguidores, en las que se deja ver con un atrevido y sensual atuendo deportivo que deja ver su esbelta figura.

Danna se lució con sus fans. Foto: Especial

En las imágenes, se ve a Danna Paola con un pantalón deportivo de color negro y un top del mismo tono, el cual combinó con una sudadera en color amarillo de manga larga y tipo ombliguera, un look con el que deja claro que es una fashionista, amante de la moda y el estilo.

A pocas horas de que la cantante compartiera las instantáneas, su publicación ha recibido más de 2 mil 600 comentarios y 805 mil "me gusta", con lo que la también actriz demuestra el gran éxito que tiene en las redes sociales.

La cantante presumió su pequeña cintura. Foto: Especial

