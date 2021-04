Joan Sebastian: Así se veía "El poeta del pueblo" cuando se afeitaba el bigote; ¡irreconocible!

Joan Sebastian se consolidó en la historia como uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, pues desde que lanzó su primer disco en 1975 obtuvo un éxito inesperado debido a su peculiar sentido del humor, energía y bellas letras.

Fue gracias a su pasión externada en a música, que Joan Sebastian conquistó de manera repentina millones de corazones a través de sus movidas melodías y poéticas composiciones, mismas que más tarde le harían merecer el apodo de "El Poeta del Pueblo".

Cabe recordar que el cantautor mexicano Joan Sebastian murió un 13 de julio de 2015, a los 64 años en su rancho debido a que padecía cáncer en los huesos, pero a pesar de su partida, recordamos el legado del famoso intérprete de "Diséñame", quien sigue presente en cada una de sus canciones.

A pesar de su inmensurable éxito y tan conocidas canciones, no todo se sabía sobre el cantante, entre estos misterios se encuentra su pasado, pues Joan Sebastian no siempre tuvo el mismo look con bigote y sombrero que lo caracterizaban.

Leyenda

Joan Sebastian parecía otra persona sin bigote

Recordemos que José Manuel Figueroa, conocido dentro del medio artístico como Joan Sebastian, nació en Juliantla, Guerrero; sin embargo, a muy temprana edad se mudó a Estados Unidos con la intención de buscar una vida mejor, sin siquiera imaginar que se convertiría en un cantante famoso.

Joan Sebastian vivía en Chicago cuando grabó su primer disco, ciudad donde se ganaba la vida como vendedor de autos y hacía comerciales para radio.

Fue precisamente por estos años que José Manuel Figueroa, antes de ser tan famoso, se dejaba ver con el rostro afeitado, por lo que su distintivo bigote aún no formaba parte de él, fue así que lanzó incluso algunos de sus primeros discos, con una imagen más juvenil, donde no portaba sombrero ni bigote, pareciendo incluso una persona distinta.

Joan Sebastian cuando no se dejaba el bigote y no usaba sombrero. Foto: Especial

