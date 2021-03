Horacio Palencia aseguró que compone mejor si es feliz

Con más de cien canciones de amor y desamor, Horacio Palencia asegura que los temas más tristes han nacido en momentos en los que se siente bien.

“Cuando estoy triste no compongo. Aunque sean temas de desamor, tengo que estar bien anímica y emocionalmente para que salgan estas letras de dolor. Lo he intentado hacer, pero no tienen ese sentimiento que sí aparece cuando estoy estable”, detalló.

Por eso, en esta época de crisis se centra en lo positivo y busca compartir optimismo con su público en sus letras, como su nuevo sencillo Con ojos de amor, el cual se puede dedicar a una pareja, una madre, un abuelo o un amigo.

Palencia se ha mantenido activo y no teme incursionar en géneros nuevos, lo mismo escribe un tema regional, que una cumbia o un trap, como su reciente colaboración con Raymix y Aczino, Traviesa.

“Soy de los compositores más versátiles, simplemente fluyo con lo que me gusta, mientras esté cómodo con el dueto o colaboración lo haré y claro que si en algún momento me sale un rock, lo haré", contó.

Por Patricia Villanueva Valdez

