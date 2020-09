Horacio Palencia y Río Roma hacen gala de sus éxitos

Bajo el formato de los conciertos “Irrepetibles", Horacio Palencia y los integrantes de Río Roma unieron su talento el sábado por la noche para interpretar las canciones que han escrito y son famosas en las voces de otros artistas, por lo que fue una noche nostálgica en las que contaron cómo nacieron algunos temas.

La velada también contó con dosis de humor del comediante Christian Ahumada, quien apareció al inicio del show caracterizado como Andrés Manuel López Obrador y con un monólogo típico del mandatario presentó a Horacio Palencia, quien arrancó la velada con “Ya es muy estarse”, tema que canta La Arrolladora Banda Limón.

“No pensé que tanta gente se identificara con la letra de esta canción, porque habla de las parejas que rompen y vuelven al siguiente día”, comentó entre risas el cantautor antes de cantar “No me pidas perdón”, canción que toca la Banda MS.

Emocionado Palencia platicaba con la audiencia a través de las cámaras, invitaba a la gente a cantar desde sus casas y a disfrutar de éxitos como “Mi razón de ser”: “Esta canción es para todos los enamorados del mundo, es una canción que significa mucho para mí y ustedes la cantan en todas partes gracias a mis amigos de la Banda MS por grabarla, échenle un traguito a la cerveza, saludos hasta casita”.

Tras estos hits, tocó el turno de Río Roma con “Perdón, perdón” que escribieron con Ha*Ash y “Amigos no”, de Yuridia. “No saben cómo se extraña el aplauso e imaginamos que ustedes están aplaudiendo desde casa”, comentó José Luis.

Raúl aprovechó el momento para explicar que era un concierto hecho bajo todas las medidas sanitarias extremas y con el fin de que el público lo disfrutara.

Una noche diferente, mágica pero sobretodo... IRREPETIBLE uD83DuDD25uD83DuDD25uD83DuDD25 compadre @horaciopalencia Gracias por compartir con nosotros! Cuéntenos, qué les gustó más? Los leemos uD83DuDE0EuD83DuDE0EuD83DuDE0E #OcesaIrrepetible pic.twitter.com/KLmsK9Vlpg — Río Roma (@RioRomamx) September 20, 2020

“Esta canción se la compuse a una chica que ya se iba a casar, era prohibida, le gustó mucho. Solo les puedo decir que cuando dedican esta canción tiene resultados si la dedican sinceramente”, detalló el intérprete de Río Roma, antes de cantar “Caballero”.

Los hermanos Ortega salieron del escenario y Ahumada regresó e imitando a “El Perro Bermúdez” para darle paso a Palencia, quien acompañado de dos guitarristas cantó “Sólo con verte”, después tocó en el piano “Cuidare de ti” y “Mi segunda vida”.

Río Roma regresó al escenario en el que solo estaba fijo el piano, los guitarristas y demás músicos entraban para acompañar a los intérpretes, dependiendo la canción. José Luis recordó la noche que conocieron a Palencia, en una velada donde fueron reconocidos por componer con Mario Dom “Todo Cambio”.

“No es fácil escribir canciones de amor, es difícil que salgan muy genuinas y hemos tenido la fortuna de hacer varias. Esta canción nació porque tenía muchas ganas de escribir la frase ‘contigo si me veo en cien años aún amándote’”, recordó el vocalista y entonó “Contigo”.

PALENCIA HARÁ VALS EN BODA DE BELINDA Y NODAL

Entre cada tanto, Ahumada regresaba al entarimado y con pequeño sketch presentaba a Palencia, incluso bromeó sobre la relación de Kate del Castillo y Luis García, cuando hizo la voz del ahora comentarista deportivo y Christian Martinoli.

Del otro lado del escenario, había un sillón donde los cantantes platicaban algunas anécdotas. Detrás de ellos el baterista y dos guitarristas que acompañaron a Horacio con “Háblame de ti” y “Mi error favorito”.

Ahumada regresó a la sala y bromeó con Palencia sobre por qué no enamoró a Belinda, haciendo alusión al tema que canta con ella y Los Ángeles Azules, “Amor a primera vista”, pero afirmó que si su colega se casaba con Christian Nodal, él les compondría su vals.

La velada siguió con “Cosas que nunca te dije”, “Ese beso” y “Te equivocaste” de Río Roma. José Luis contó que no le gusta enseñarle los demos a Raúl, porque cuando escucha la versión final ya no le gustan y entran en conflicto, pero para no entrar en más detalles de su relación, decidieron seguir cantando “No lo beses”.

Acompañado de la tuba y la banda, Horacio cantó “Hermosa experiencia” y “Me va a pesar”. “Si supiera la gente la inspiración qué hay en este estudio”, dijo emocionado Palencia.

El penúltimo bloque del show, estuvo a cargo de Río Roma, quienes bailaron sobre el escenario al ritmo de “Caminar de tu mano” y “De martes a martes”, su nuevo sencillo. “Hoy estamos de estreno y es bueno recordarles lo feliz que es estar enamorado todos los días... Todas las princesas merecen a un hombre que las ame de lunes a domingo”, afirmó José Luis y señaló que extrañan mucho cantar en vivo, por eso le habían puesto todo el corazón a su show de esta noche.

El concierto terminó con los tres intérpretes en el escenario, Horacio Palencia contó cómo nació “A través del vaso”, “Me vas a extrañar” y “Odio a la distancia” en su departamento de Sinaloa.

“Con esta canción nos termina mal de conocer, vimos que había una complicidad al componer, que más allá del género, estábamos listos para escribir y esta canción nos cambió la vida”, dijo la cabeza creativa de Río Roma a Palencia, quien agradeció por todo su apoyo, y terminaron el show de dos horas y 20 minutos con “Tu me cambiaste la vida”.

Por Patricia Villanueva

kyog

¿Te gustó este contenido?